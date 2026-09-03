Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 4-10 septembrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 4-10 septembrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
By Any Means / Cu orice preț — Avanpremieră
Regia: Elegance Bratton
Cu: Yahya Abdul-Mateen II, Mark Wahlberg, Nicole Beharie, Josh Lucas, LisaGay Hamilton
Gen film: Acțiune, Crimă, Thriller
Durată: 107 min
Rating: N-15
Inspirat din fapte reale, „By Any Means” spune povestea unui tânăr agent FBI de culoare (Yahya Abdul-Mateen II), trimis în Mississippi-ul anilor 1960 pentru a investiga o serie de crime brutale împotriva liderilor mișcării pentru drepturile civile. Silit să colaboreze cu temutul asasin mafiot Greg Scarpa (Mark Wahlberg), agentul pornește pe urmele ucigașilor într-o misiune mortală, în care granița dintre dreptate și răzbunare devine tot mai neclară. Când sistemul nu mai funcționează, cei doi bărbați, despărțiți de toate, ajung la aceeași concluzie: legea are limite. Ei nu.
Miercuri, joi: 19:20
Practical Magic 2 / Ce vrăji mai fac fetele 2 — Avanpremieră
Regia: Susanne Bier
Cu: Nicole Kidman, Sandra Bullock, Lee Pace, Joey King, Maisie Williams
Gen film: Comedie, Dramă, Fantastic, Romantic
Durată: 130 min
Rating: AP-12
Cu Sandra Bullock și Nicole Kidman în rolurile principale, „Ce vrăji mai fac fetele 2” ne întoarce într-o lume condusă de răutăți sub clar de lună și de magie ancestrală puternică, în care surorile Owens trebuie să înfrunte blestemul întunecat ce amenință să le destrame familia o dată pentru totdeauna.
Miercuri, joi: 19:00
Coyote vs. Acme — Avanpremieră
Regia: Dave Green
Cu: John Cena, Lana Condor, Will Forte, P.J. Byrne
Gen film: Animație, Aventuri, Fantastic, Comedie, Familie
Durată: 98 min
Rating: AG
După ce produsele ACME îl dezamăgesc încă o dată în încercarea sa neobosită de a-l prinde pe Road Runner, Wile E. Coyote decide să angajeze un avocat care își face reclamă pe panouri publicitare pentru a da în judecată Corporația ACME.
Dublat: miercuri, joi: 13:20
Cars / Mașini
Regia: John Lasseter
Cu: Paul Newman, Owen Wilson, Bonnie Hunt
Gen film: Animație, Comedie, Familie, Sport
Durată: 116 min
Rating: AG
Lightning McQueen este un „mașinuț” mândru nevoie-mare, începător în ale curselor de mașini. El merge în viteză spre o cursă importantă, dar ajunge în Radiator Springs, unde are un accident în urma căruia distruge multe dintre bunurile locuitorilor acestui orășel.
Pentru a se revanșa, mândrul „mașinuț” este pedepsit să facă muncă în folosul comunității. Deși ar face orice ca să scape de muncă, McQueen trebuie să învețe să-i respecte și să se împrietenească cu locuitorii din Radiator Springs pentru a putea pleca din oraș și a reveni pe circuitul de curse.
Dublat: vineri–joi: 14:30
Fall 2: Deadpoint / Pericol la înălțime
Regia: Michael Spierig, Peter Spierig
Cu: Virginia Gardner, Grace Fulton, Harriet Slater, Adam Rose, Tom Brittney
Gen film: Aventuri, Dramă, Thriller
Durată: 100 min
Rating: N-15
Frica de înălțime și lupta pentru supraviețuire ating noi culmi odată cu premiera thrillerului „Pericol la înălțime”, care lovește marile ecrane cu un nou nivel de adrenalină. Două prietene aventuroase ajung pe vârful munților din Thailanda, unde terenul imprevizibil, vulnerabilitatea crescută și lipsa oricărui adăpost le aduc subit în fața unui pericol mortal.
Vineri–joi: 16:50; 21:40
Sacrifice / Sacrificiul
Regia: Romain Gavras
Cu: Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, John Malkovich, Vincent Cassel
Gen film: Acțiune, Aventuri, Comedie
Durată: 103 min
Rating: N-15
În timpul unei gale caritabile pline de vedete, miliardari și discursuri goale, un star de cinema aflat în plină criză existențială (Chris Evans) este luat ostatic de o luptătoare radicală (Anya Taylor-Joy) și adepții ei devotați. Pe măsură ce noaptea se cufundă în haos, începe atât o călătorie interioară, cât și o aventură în lumea exterioară, iar granița dintre joc și credință, salvare și sacrificiu începe să se estompeze.
Vineri–marți: 19:20
Miercuri, joi: 17:15
Handbook for Superheroes / Cum să devii supererou: Masca roșie
Regia: Anoo Bhagavan, Patrik Forsberg
Cu: Malte Gårdinger, Robert Gustafsson, Suzanne Reuter, Gizem Erdogan, Shebly Niavarani
Gen film: Animație, Aventuri, Familie
Durată: 91 min
Rating: AG
Lisa tocmai s-a mutat în orașul Rosenhill și încearcă să-și găsească locul. Într-o zi, descoperă un manual din care poate învăța să dobândească superputeri. Devine supereroina Masca Roșie și împiedică furtul unei monede rare. Dar când Wolfgang, capul lumii interlope, îl răpește pe primar ca să pună mâna pe monedă, situația devine critică. Va reuși Lisa să-și unească forțele cu foștii ei agresori și să-l învingă pe Wolfgang înainte ca acesta să fure o comoară veche de 700 de ani, menită să salveze orașul de la distrugere?
Dublat: vineri–marți: 11:30; 13:20
Miercuri, joi: 11:30
The Dog Stars / Constelația câinelui
Regia: Ridley Scott
Cu: Margaret Qualley, Guy Pearce, Josh Brolin, Jacob Elordi
Gen film: Acțiune, Aventuri, SF, Thriller
Durată: 118 min
Rating: N-15
Bazat pe romanul bestseller semnat de Peter Heller, „Constelația câinelui”, noul thriller epic regizat de Ridley Scott, este plasat într-o lume în care supraviețuirea este un instinct, dar umanitatea rămâne o alegere.
Filmul spune povestea lui Hig, un tânăr pilot care a supraviețuit epidemiei în care un virus devastator a decimat omenirea, însă și-a pierdut soția în timpul tragediei care a schimbat pentru totdeauna lumea.
Vineri–joi: 21:25
Mutiny / Trădare la nivel înalt
Regia: Jean-François Richet
Cu: Jason Statham, Annabelle Wallis, Jason Wong, Ben Cartwright
Gen film: Acțiune, Thriller
Durată: 95 min
Rating: N-15
După ce șeful său, un miliardar din industrie, este ucis chiar sub ochii lui, lui Cole Reed i se înscenează crima, iar acesta este nevoit să fugă în timp ce încearcă să descopere o conspirație internațională.
Vineri–marți: 17:20
Miercuri, joi: 15:20
One Night Only / Aventură de o noapte
Regia: Will Gluck
Cu: Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke, Molly Ringwald, Julia Fox
Gen film: Comedie, Dramă, Romantic, Dragoste
Durată: 102 min
Rating: AP-12
Proaspăt părăsit, Owen, și romantica incurabilă Allie par să fie singurii oameni singuri din oraș care își doresc mai mult decât o aventură de o noapte. Între ei se aprinde imediat o scânteie, însă o serie de încurcături și întâmplări neprevăzute îi țin departe unul de celălalt. În timp ce aleargă prin oraș, când unul spre celălalt, când în direcții opuse, s-ar putea să descopere că ceea ce își doresc cel mai mult este mai aproape decât cred.
Vineri–marți: 15:15
PAW Patrol: The Dino Movie / Patrula cățelușilor: În lumea dinozaurilor
Regia: Cal Brunker
Cu: Mckenna Grace, Jameela Jamil, Terry Crews, Fortune Feimster, Snoop Dogg
Gen film: Acțiune, Animație, Aventuri, Comedie, Familie, SF
Durată: 88 min
Rating: AG
După ce nava lor este prinsă de o furtună, cățeii din Patrula Cățelușilor ajung pe o insulă tropicală plină de dinozauri. Acolo, cățeii se împrietenesc cu Rex, un pui de dinozaur rămas izolat pe insulă de ani întregi. Când planurile de exploatare minieră ale primarului Humdinger declanșează erupția unui vulcan uriaș, cățeii pornesc într-o misiune de salvare pentru a-i proteja căminul lui Rex înainte ca totul să dispară.
Dublat: vineri–joi: 12:35
Spider-Man: Brand New Day / Omul-Păianjen: O nouă zi — 3D / VIP 3D
Regia: Destin Cretton
Cu: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo
Gen film: Acțiune, Aventuri, Fantastic, SF
Durată: 150 min
Rating: AP-12
Este O ZI CU TOTUL NOUĂ pentru Peter Parker. Lupta sa cu normă întreagă, ca Spider-Man, împotriva criminalității, într-o lume care nu-și amintește de el, și presiunea de a-și vedea vechii prieteni mergând mai departe declanșează o schimbare în Peter pe care s-ar putea să nu o poată controla. Dar această transformare ar putea fi, de asemenea, singurul lucru care poate opri o nouă amenințare șocantă la adresa orașului și a celor pe care îi iubește — un răufăcător extrem de puternic pe care nimeni nu-l poate vedea.
3D: vineri–marți: 18:50
3D VIP: vineri–joi: 17:30
The Odyssey / Odiseea — VIP 2D
Regia: Christopher Nolan
Cu: Robert Pattinson, Anne Hathaway, Jon Bernthal, Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya
Gen film: Acțiune, Aventuri, Fantastic, Istoric
Durată: 172 min
Rating: AP-12
Povestea lui Odysseus în călătoria sa periculoasă spre casă după Războiul Troian, prezentând întâlnirile sale cu Polyphemus, Sirenele, Circe și terminând cu reîntâlnirea cu soția sa, Penelope.
Vineri–joi: 14:20; 20:30
Moana / Vaiana — VIP 3D
Regia: Thomas Kail
Cu: Dwayne Johnson, Frankie Adams, Rena Owen, John Tui, Catherine Laga’aia
Gen film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical
Durată: 120 min
Rating: AG
Debutanta Catherine Laga’aia intră în rolul principal al Moanei, fiica de șaisprezece ani a căpeteniei Tui, care face ceea ce face orice mare erou când destinul o cere: ignoră avertismentele tatălui ei și se aruncă cu capul înainte. Când o întunecime misterioasă otrăvește insulele Polineziei, Moana decide cu încăpățânare și curaj că ea este cea care trebuie să o oprească. Singura ei speranță? Să facă echipă cu cel mai incorigibil semizeu din lume, Maui, adus la viață de Dwayne „The Rock” Johnson, care își reia rolul din filmul de animație.
Dublat: vineri–joi: 12:00
Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.
Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro
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