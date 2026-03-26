SIMULARE Bacalaureat 2026: Câți elevi din Alba au susținut testarea la limba maternă

Elevii de clasele a XII-a și a XIII-a care învață în limbile minorităților naționale au susținut, joi, 26 martie 2026, ultima probă a simulării examenului de Bacalaureat 2026, la limba maternă.

Subiectele au fost distribuite la ora 09:00, iar candidații au avut la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea exercițiilor.

În județul Alba au susținut testarea la limba maternă 68 de elevi.

Au fost înscriși 70 de elevi și au absentat 2.

Situația detaliată se prezintă astfel, conform informațiilor furnizate de Delia Gheorghiță, inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Alba:

*Colegiul Național „Bethleen Gabor Aiud”

– limba maghiară (real) 24 de elevi înscriși, toți prezenți

– limba maghiară (uman) 22 de elevi înscriși, unul absent

*Liceul German Sebeș

limba germană 15 elevi înscriși, unul absent

*Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia

limba maghiară (real) 9 elevi înscriși, toți prezenți

Potrivit calendarului oficial stabilit de Ministerul Educației, rezultatele simulării examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi făcute publice pe 3 aprilie 2026. Notele vor fi comunicate în mod anonim, fiecare elev fiind identificat printr-un cod unic atribuit la prima probă, pe baza semnăturii de primire, asigurând astfel confidențialitatea și transparența evaluării.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

