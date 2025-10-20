Simptome neobișnuite provocate de noua variantă de Covid, numită Stratus. Medicii trag un semnal de alarmă

Simptome neobișnuite provocate de noua variantă de Covid, numită Stratus. Cum se manifestă

Specialiștii din Europa sunt în alertă după ce o nouă variantă a virusului Covid-19 se manifestă prin simptome neobișnuite, absente la tulpinile anterioare. Medicii avertizează că noua formă, denumită Stratus, se manifestă prin dureri intense de dinți și maxilar.

Aceștia avertizează că durerile dentare sau disconfortul la nivelul maxilarului nu trebuie ignorate, deoarece pot fi primele semne ale infectării cu tulpina Stratus. Persoanele care prezintă astfel de simptome sunt îndemnate să se adreseze cât mai repede unui medic pentru un diagnostic corect și un tratament adecvat.

Potrivit medicilor britanici, mulți pacienți nu asociază durerile de dinți sau de maxilar cu infecția Covid, însă aceste manifestări pot fi provocate de varianta Stratus, potrivit B1.

Spitalele europene tratează în continuare numeroase cazuri de infecție, chiar și după cinci ani de la debutul pandemiei. Potrivit OMS, în septembrie, acest an, a fost observată o creștere semnificativă a cazurilor de Covid-19.

Autoritățile au raportat aproximativ 4.500 de cazuri noi, majoritatea fiind în forme ușoare sau moderate.

În România, autoritățile au raportat peste 4.400 de cazuri noi, majoritatea forme ușoare sau moderate.

