Simona Halep, depistată pozitiv cu COVID-19. Se află în izolare cu simptome moderate

Simona Halep a anunțat prin intermediul unei pagini de socializare, că a fost depistată pozitiv cu COVID-19, aflându-se în izolare cu simptome moderate.

Jucătoarea noastră spune că are simptome moderate, intrând în autoizolare la domiciliu: „Bună, tuturor! Vreau să vă anunț că am fost testată pozitiv pentru COVID-19! Mă aflu în autoizolare, acasă, și mă recuperez după ce am avut simptome moderate. Acum mă simt bine, vom trece și peste asta!”, a fost mesajul jucătoarei de tenis.

Simona Halep, sportivă în vârstă de 29 de ani, nu mai avea niciun turneu programat în acest sezon. A participat ultima dată la Roland Garros, pierzând în optimile de finală, scor 1-6, 2-6 cu Iga Swiatek.

Sursa: stirileprotv.ro