Similie și Bugnariu (LPS Sebeș), la Metalurgistul Cugir! Pas spre Liga 3 pentru cei doi tineri fotbaliști

Portarul Rareș Similie și mijlocașul Raul Bugnariu (LPS Sebeș), la Metalurgistul Cugir, în ediția 2026/2027! Pas spre Liga 3 pentru cei doi tineri fotbaliști

„Le mulțumim din suflet lui Rareș Similie și lui Raul Bugnariu, doi dintre leii noștri de la grupa U17, care au făcut un pas uriaș în cariera lor, pe viitor, fotbalistică, transferându-se la echipa de seniori a Metalurgistului Cugir, care activează în Liga 3. A fost portarul nostru, apărătorul buturilor de atâtea ori, are peste 8 ani de când e cu noi, ne-a salvat în multe situații….mulțumim Rareș. Venit în toamna trecută de la Cluj, Raul a contribuit la clasarea noastră, la U17, pe locul secund al clasamentului…mulțumim Raul„, au transmis reprezentanții LPS Sebeș.

Divizionara terță se bucură astfel de doi tineri promițători, crescuți în Alba, iar LPS Sebeș se mândrește că a lansat jucători spre nivelul superior. Anii trecuți, G. Hăprian, crescul de LPS Sebeș, a jucat la formația „roș-albastră”, tot de la LPS Sebeș plecând Zoicaș, la „U” Cluj

Informații, foto: LPS Sebeș

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE