Și Circov, alături de Fetița (Performanța Ighiu), la CNS Cetate Deva

Mijlocașul Alexandru Circov este al doilea echipier al Performanței Ighiu care în această vară a ajuns la CNS Cetate Deva, divizionara terță din județul vecin, după Răzvan Fetița (golgheterul ighienilor în ediția anterioară).

Circov, ce va împlini 29 de ani luna viitoare, a semnat cu noua sa formație un contract valabil pe un sezon, cu posibilitate de prelungire și este în cantonament centralizat la Geoagiu. În campionatul precedent, Circov a înscris în trei rânduri pentru Performanța, fiind alături de Fetița și Potopea printre cei mai vechi echipieri al grupării din Ighiu (fundașul aflându-se foarte aproape de o revenire la Unirea Alba Iulia), la CNS Cetate Deva fiind și Boldea sau R. David (ambii au evoluat la Performanța), plecând în schimb aiudeanul S. Szekely (a început pregătirile sub comanda lui Ioan Petcu). “Sunt foarte bucuros că am semnat cu CNS Cetate Deva. M-au dorit mult, persoanele de acolo sunt oameni de fotbal, care văd în primul rând interesul jucătorului, să fie mulțumit pentru a da pe gazon tot ce e mai bun. Nu are sens să fac comparații cu ce s-a întâmplat la Ighiu în ultima perioadă, mă opresc aici”, a spus Circov, jucător ce poate acoperi mai multe posturi din linia de mijloc, dar și flancul stâng al defensivei.

Circov a mai evoluat la Europa Alba Iulia (inclusiv la Chișineu Criș), Arena Alba Iulia, Mureșul Vințu sau Șurianu Sebeș.