Și Andrei Pop a reziliat contractul cu CSM Unirea Alba Iulia, după numai 6 luni
Andrei Pop și-a reziliat contractul cu CSM Unirea Alba Iulia, divizionara terță din Cetatea Marii Uniri, după numai 6 luni
Este a doua plecare din acest an din efectivul primei clasate în Seria 7, după aceea a mijlocașului I. Tănase, după același model, rezilierea contractului de comun acord
Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, reunire pentru Liga 2, sub comanda lui Dragoș Militaru | Mihaiu, singura noutate, a plecat I. Tănase
Plecarea jucătorului de profil ofensiv, venit vara trecută la CSM Unirea Alba Iulia, era oarceum previzibilă. A. Pop a jucat foarte puțin în prima parte a sezonului, asta și din cauza unei accidentări, în runda inaugurală, strângând 93 de minute în 3 întâlniri.
Andrei Pop este unul dintre cei 3 jucători uniriști cu care Dragoș Militaru lucrase la Unirea Dej, ceilalți doi fiind Golda și Vomir. În plus, în perioada când au colaborat la Unirea Dej, Militaru a acceptat în două rânduri împrumutul fotbalistului, la Olimpia Satu Mare și Minerul Ocna Dej
„Clubul nostru și jucătorul Andrei Pop au decis, de comun acord, rezilierea contractului înainte de termenul scadent. Aceasta este a doua plecare din această iarnă, după rezilierea contractului cu Ionuț Tănase. Îi urăm mult succes în continuare în carieră„, este comunicatul CSM Unirea Alba Iulia.
Informații, foto: CSM Unirea Alba Iulia
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, în „Alba Blaj” Arena, miercuri, 28 ianuarie! Bilete pentru meciul stelar cu Campioana Mondială a Cluburilor
Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, în „Alba Blaj” Arena, miercuri 28 ianuarie! Bilete pentru meciul stelar cu Campioana Mondială a Cluburilor, din Liga Campionilor Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, reprezintă meciul anului în „Alba Blaj” Arena, confruntarea contând pentru penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor fiind programată miercuri, 28 […]
Primele amicale pentru conjudețenele din eșalonul terț | CSM Unirea Alba Iulia și CSU Alba Iulia, dueluri cu divizionare secunde, vezi programul
Primele partide amicale pentru conjudețenele din eșalonul terț | CSM Unirea Alba Iulia și CSU Alba Iulia, dueluri cu divizionare secunde, vezi programul Cele 5 formații din Alba care activează în Seria 7 din Liga 3 au la finele acestei săptămâni primele jocuri de verificare din 2026, meciuri programate sâmbătă, 24 ianuarie, pe lista oponentelor […]
FOTO: Volei Alba Blaj, calificare facilă în semifinalele Cupei României | Urmează o dublă cu rivala CSO Voluntari
Campioana Volei Alba Blaj a realizat o calificare lejeră în semifinalele Cupei României, după o nouă victorie cu CSM Constanța, scor 3-0, în manșa retur a sferturilor de finală, în „Alba Blaj” Arena În acest meci, Volei Alba Blaj a învins, scor 3-0 (29-27, 25-12, 25-23), după 74 de minute. În semifinale este duelul cu rivala […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Anul școlar 2026-2027: Ministerul propune modificări în structura anului școlar
Anul școlar 2026-2027: Ministerul propune modificări în structura anului școlar Un proiect impus de Minister, lansat în dezbatere menționează că...
Penalizări pentru edilii care nu-și strâng taxele și nu opresc șantierele-fantomă. Bolojan: ,,Încasăm sume mult mai mici decât media UE”
Penalizări pentru edilii care nu-și strâng taxele și nu opresc șantierele-fantomă. Bolojan: ,,Încasăm sume mult mai mici decât media UE”...
Știrea Zilei
Se reascut cuțitele: Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local
Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local Societatea...
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care a săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările...
Curier Județean
AMENDĂ penală de 7.160 de lei pentru bărbatul din Zlatna care a postat un video (live) pe o rețea de socializare prin care îndemna publicul la revoltă cu furci și topoare: Decizie definitivă în instanță
AMENDĂ penală de 7.160 de lei pentru bărbatul din Zlatna, care a postat un video (live) pe o rețea de...
VIDEO | Un ghid de turism din Alba Iulia a dat ghidajul pe… lopată și a curățat de zăpadă mai multe puncte de interes din Cetatea Alba Carolina: „N-am văzut nicio gașcă de politicieni la deszăpezire pe aici, se vede că nu e cald și nu e campanie electorală”
Un ghid de turism din Alba Iulia a dat ghidajul pe… lopată și a curățat de zăpadă mai multe puncte...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Curiozități despre MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859. Unirea Principatelor Române, aspecte mai puțin cunoscute
Curiozități despre MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859. Unirea Principatelor Române, aspecte mai puțin cunoscute În data de 24 ianuarie...
23 ianuarie: Ziua internațională a scrisului de mână (Handwriting Day). Ce spune scrisul despre personalitatea noastră
23 ianuarie: Ziua internațională a scrisului de mână (Handwriting Day). Ce spune scrisul despre personalitatea noastră În fiecare an, în...