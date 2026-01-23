Sport

Și Andrei Pop a reziliat contractul cu CSM Unirea Alba Iulia, după numai 6 luni

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Andrei Pop și-a reziliat contractul cu CSM Unirea Alba Iulia, divizionara terță din Cetatea Marii Uniri, după numai 6 luni

Este a doua plecare din acest an din efectivul primei clasate în Seria 7, după aceea a mijlocașului I. Tănase, după același model, rezilierea contractului de comun acord

Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, reunire pentru Liga 2, sub comanda lui Dragoș Militaru | Mihaiu, singura noutate, a plecat I. Tănase

Plecarea jucătorului de profil ofensiv, venit vara trecută la CSM Unirea Alba Iulia, era oarceum previzibilă. A. Pop a jucat foarte puțin în prima parte a sezonului, asta și din cauza unei accidentări, în runda inaugurală, strângând 93 de minute în 3 întâlniri.

Andrei Pop este unul dintre cei 3 jucători uniriști cu care Dragoș Militaru lucrase la Unirea Dej, ceilalți doi fiind Golda și Vomir. În plus, în perioada când au colaborat la Unirea Dej, Militaru a acceptat în două rânduri împrumutul fotbalistului, la Olimpia Satu Mare și Minerul Ocna Dej

„Clubul nostru și jucătorul Andrei Pop au decis, de comun acord, rezilierea contractului înainte de termenul scadent. Aceasta este a doua plecare din această iarnă, după rezilierea contractului cu Ionuț Tănase. Îi urăm mult succes în continuare în carieră„, este comunicatul CSM Unirea Alba Iulia.

Informații, foto: CSM Unirea Alba Iulia

