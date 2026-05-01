„Arc peste timp – File de istorie, cultură și civilizație” – proiect – concurs la Centrul Județean de Excelență Alba în „Anul Constantin Brâncuși”
Proiectul educațional „Arc peste timp – File de istorie, cultură și civilizație”, Ediția 2026, având ca organizator Centrul Județean de Excelență Alba, se înscrie în seria manifestărilor dedicate marcării „Anului Constantin Brâncuşi” și se adresează elevilor și profesorilor de gimaziu și de liceu.
Anul 2026 este desemnat prin lege ca „Anul Constantin Brâncuşi”. În Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 24 iulie 2025 a fost publicată Legea nr. 140/2025 pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Constantin Brâncuși”, pentru aniversarea a 150 de ani de la naşterea artistului Constantin Brâncuşi (19 februarie 1876 – 16 martie 1957).
Proiectul este cuprins în Lista proiectelor de educație extrașcolară interjudețene, fără finanțare din partea Ministerului Educației și Cercetării, organizate în anul școlar 2025-2026 (Anexa 3 la OMEC nr. 3.197/10.02.2026), la poziția 17. Proiectul a presupus mai multe activități, printre care și realizarea unui concurs pentru elevi, pe două secțiuni – pentru gimnaziu și pentru liceu.
Joi, 30 aprilie, la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia a avut loc ultima etapă din cadrul concursului, mai exact finala concursului la secțiunea pentru elevii de liceu. Au participat un număr de 9 echipe, formate din câte doi elevi, coordonați de un profesor.
Elevii au provenit de la următoarele unități de învățământ: Colegiul Economic ,,Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia, Colegiul Tehnic ,,Apulum” Alba Iulia, Centrul Județean de Excelență Alba, Colegiul Național ,,Avram Iancu” Câmpeni, Centrul Județean de Excelență Ialomița, Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu, Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, Liceul Tehnologic ,,Avram Iancu” Sibiu. Locul I a fost adjudecat de echipa de la Centrul Județean de Excelență Alba, pe locul al doilea s-a clasat echipa de la Colegiul Economic ,,Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, poziția a treia a revenit Centrului Județean de Excelență Ialomița, iar echipa de la Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu a obținut mențiune. Ceilalți elevi au primit diplome de participare.
Directorul Centrului Județean de Excelență Alba, profesorul Adrian Simion, a oferit și câteva detalii: «Ne bucurăm că și în acest an am reușit să realizăm acest concurs și mulțumim mult gazdelor noastre de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia. De asemenea, adresăm mulțumiri Consiliului Județean Alba, care ne-a susținut, și de această dată, din punct de vedere material.
Elevii care s-au plasat pe podium vor primi și premii. Proiectul a fost unul regional și interdisciplinar și a oferit beneficiarilor posibilitatea de a lucra individual sau în echipă, în scopul promovării educaţiei multiculturale și a cooperării între instituțiile participante în proiect.
Ultimul pas în cadrul proiectului îl vom realiza în vacață de vară, când vom realiza un volum cu ISSN care va cuprinde materialele realizate de către elevii și profesorii care au participat în acest an în cadrul proiectului nostru. Adresăm felicitări către toți participanții și-i invităm să se implice și în proiectele pe care le vom organiza în viitor.»
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
