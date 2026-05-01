Incidentele în trafic cresc în România odată cu venirea căldurii: Pericolul pe șosele crește primăvara și vara. Lunile în care accidentele ating vârful în țara noastră
Incidentele în trafic cresc în România odată cu venirea căldurii: Pericolul pe șosele crește primăvara și vara. Lunile în care accidentele ating vârful în țara noastră
Pe șoselele din România, riscul de accident nu crește neapărat atunci când ninge, poleiul pune probleme sau vizibilitatea scade dramatic. Asta arată o analiză recentă realizată de carVertical, care contrazice una dintre cele mai răspândite idei despre siguranța rutieră: iarna nu este, de fapt, perioada în care au loc cele mai multe accidente.
Datele analizate pentru România arată că sezonul cald vine la pachet cu mai multe incidente în trafic, iar lunile de primăvară și vară sunt cele în care se înregistrează cele mai multe daune. Deși șoferii tind să creadă că vremea bună înseamnă automat și condus mai sigur, realitatea din teren pare să spună altceva. Pe măsură ce temperaturile cresc, crește și încrederea de la volan, iar odată cu ea apar și mai multe situații riscante.
Primăvara și vara aduc cele mai multe accidente
Potrivit studiului, iulie este luna în care se înregistrează cea mai mare rată a daunelor în România, cu 9% din totalul accidentelor analizate. Foarte aproape se află martie și mai, ambele cu câte 8,9%, ceea ce transformă primăvara într-o perioadă de tranziție cu risc ridicat pentru șoferi. La polul opus, decembrie apare ca fiind cea mai sigură lună, cu 6,9% din accidente, urmată de aprilie, cu 7,5%, și noiembrie, cu 7,6%.
Concluzia este una care poate părea surprinzătoare la prima vedere. În mod obișnuit, iarna este asociată cu drumuri alunecoase, vizibilitate slabă și condiții dificile de deplasare. Cu toate acestea, tocmai aceste condiții îi fac pe mulți șoferi să fie mai atenți, să reducă viteza și să conducă mai prudent. În schimb, odată cu venirea vremii bune, vigilența scade, iar senzația de control mai mare asupra mașinii poate duce la decizii mai riscante în trafic.
Explicația este susținută și de specialiștii din domeniu. Reprezentanții carVertical spun că lunile calde vin cu trafic mai intens, deplasări mai frecvente și un grad mai mare de încredere al șoferilor în propriile reflexe și abilități. Toți acești factori contribuie la creșterea numărului de coliziuni, chiar dacă, în teorie, condițiile de drum sunt mai bune decât în sezonul rece.
De ce iarna pare mai periculoasă, dar nu este mereu așa
Percepția generală că iarna este cel mai riscant sezon are logică, însă nu explică întreaga imagine. În sezonul rece, accidentele tind să fie influențate de factori precum viteza neadaptată la carosabil, distanța insuficientă între mașini sau vizibilitatea redusă. Totuși, tocmai pentru că șoferii știu că se confruntă cu astfel de probleme, mulți aleg să circule mai precaut.
Această prudență suplimentară poate reduce frecvența incidentelor grave. Chiar dacă apar tamponări sau coliziuni minore, ele nu se traduc întotdeauna într-un număr total mai mare de accidente. Practic, sezonul rece îi obligă pe șoferi să fie mai concentrați, în timp ce vremea bună poate crea o falsă senzație de siguranță.
Studiul mai arată și un alt detaliu interesant: deși cele mai multe accidente au loc în lunile calde, cele mai mari costuri medii de reparație au fost înregistrate în decembrie. Valoarea medie a daunelor în această lună a ajuns la 3.204 euro. În schimb, luna mai a avut cea mai mică medie, cu aproximativ 12% mai redusă decât cea din decembrie.
Asta sugerează că, deși iarna sunt mai puține accidente, unele dintre ele pot fi mai costisitoare. Drumurile alunecoase, vizibilitatea mai slabă și călătoriile mai lungi din perioada sărbătorilor de iarnă pot contribui la producerea unor coliziuni mai serioase, care implică reparații mai scumpe.
