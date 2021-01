Și-a lovit soacra cu un cuțit și a amenințat-o cu moartea: Bărbat de 46 de ani din Aiud, REȚINUT de polițiști

Un bărbat de 46 de ani din Aiud a fost reținut de polițiști după ce si-ar fi amenințat și agresat soacra. Acesta ar fi lovit-o cu un cuțit și ar fi amenințat-o cu moartea.

La data de 10 ianuarie 2021, în jurul orei 19,00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală au intervenit, pe raza localității Meșcreac, comuna Rădești, de unde, printr-un apel pe 112, o femeie a reclamat faptul că ginerele său a amenințat-o și a agresat-o.

Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat faptul că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, bărbatul, în vârstă de 46 de ani, din Aiud, s-a deplasat la locuința soacrei sale și, fără a avea consimțământul acesteia, a pătruns în locuință unde a amenințat-o cu acte de violență și cu moartea și a lovit-o cu un cuțit, provocându-i o leziune în zona copso-femurală.

După comiterea faptei, bărbatul a fugit, dar a fost prins, la scurt timp, pe un câmp din apropierea râului Mureș, de către polițiștii plecați în căutarea lui.

Acesta a fost reținut, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și violare de domiciliu, iar în cursul zilei de azi, 11 ianuarie 2021, va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru dispunerea măsurilor legale.