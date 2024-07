Shannen Doherty, vedeta din Beverly Hills 90210 a MURIT la doar 53 de ani: Se lupta cu cancerul încă din 2015

Shannen Doherty, vedeta din Beverly Hills 90210 a MURIT la doar 53 de ani. Actrița se lupta cu cancerul încă din 2015.

„Cu inima grea confirm decesul actriței Shannen Doherty. Sâmbătă, 13 iulie, ea a pierdut lupta cu cancerul după mulți ani”, a transmis Leslie Sloane, citată de revista People.

Actrița a fost diagnosticată pentru prima dată cu cancer la sân în 2015. Ea a suferit o mastectomie.

În 2020, ea a spus că diagnosticul ei era atunci terminal. Ea spunea că a primit vestea ca pe „o pastilă amară de înghițit”, conform Good Morning America.

În iunie 2023, Doherty a anunțat pe Instagram că cancerul s-a răspândit la creier.

„Teama mea este evidentă”, a scris ea la acel moment.

Doherty a început să lucreze la o vârstă fragedă. Ea a avut primele roluri pe micul ecran în Father Murphy și Little House on the Prairie și roluri pe marele ecran în The Secret of NIMH și Girls Just Wanna Have Fun, toate înainte de vârsta de 15 ani.

În 1988, Doherty a jucat în comedia Heathers alături de Winona Ryder.

Doi ani mai târziu, Doherty și-a găsit succesul în rolul Brendei Walsh în serialul de succes pentru adolescenți Beverly Hills 90210, care a avut o medie de peste 21 de milioane de telespectatori în al patrulea sezon.

Doherty a plecat înainte de sezonul cinci, dar s-a întors mai târziu pentru reboot-ul din 2008 și meta BH90210 din 2019.

Ea a jucat, de asemenea, în drama Charmed, timp de trei sezoane. Printre altele actrița a regizat mai multe episoade ale serialului.

Doherty a fost adesea catalogată drept o scandalagioaică în presă, revista People referindu-se odată la ea ca la „fata rea iconică de la Hollywood a anilor ’90”. Abordându-și reputația în 1992, Doherty a respins ideea că este o persoană dificilă.

„Dacă considerați că „dificilă” este o femeie puternică care se apără singură, da, recunosc. Sunt deschisă la idei diferite, dar dacă te iei de mine și nu mă asculți și nu mă tratezi cu același respect cu care tratezi un bărbat, ai o problemă”, spunea ea, conform The Guardian.

