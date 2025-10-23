Serviciul militar voluntar pe timp de pace, adoptat de Camera Deputaților: 4 luni de pregătire și 3 salarii medii pentru participanți

Deputații au votat introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace: 4 luni de pregătire intensă și recompensă de 3 salarii medii

Camera Deputaților a adoptat proiectul privind introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace pentru tinerii și tinerele cu vârste între 18 și 35 de ani care doresc să dobândească o pregătire militară. Votul de miercuri a înregistrat 263 de voturi „pentru”, 11 „contra” și 13 abțineri. Proiectul merge acum la Senat, care va avea rol decizional.

Cadrul legal pentru soldatul voluntar

Proiectul de lege stabilește cadrul legal pentru îndeplinirea serviciului militar activ în mod voluntar, prin introducerea conceptului de „soldat/gradat voluntar în termen” în structurile Ministerului Apărării Naționale. Aceasta permite cetățenilor români să participe la pregătirea militară fără a fi obligați să efectueze conscripția obligatorie.

Cui se adresează și ce presupune programul

Programul se adresează tuturor cetățenilor români, bărbați și femei, cu domiciliul în România, între 18 și 35 de ani, care nu au efectuat alte forme de serviciu militar. Pregătirea militară de bază durează până la 4 luni și include instruire practică și teoretică.

Beneficii pentru participanți

Pe durata programului, participanții primesc gratuit cazare, echipament, hrană, asistență medicală și medicamente, precum și o soldă lunară de soldat. La final, aceștia primesc o indemnizație egală cu trei salarii medii brute, sunt înregistrați în centrele militare și integrați în rezerva operațională.

Programul are și un rol strategic, consolidând capacitățile de apărare ale României ca stat membru NATO, aflat la granița estică a Alianței, și oferind tinerilor o experiență militară completă, fără obligativitatea conscripției.

