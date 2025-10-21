România își modernizează armata: Programul „Tanc principal de luptă” și noul sistem de pregătire voluntară, aprobate
România își modernizează armata: Au fost aprobate programul „Tanc principal de luptă” și noul sistem de pregătire voluntară
Comisiile reunite pentru Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senat au aprobat în unanimitate iniţierea procedurilor pentru programul de înzestrare “Tanc principal de luptă”. Totodată, Camera Deputaţilor a adoptat un raport de admitere privind legea care introduce conceptul de „soldat/gradat voluntar în termen”.
„Luni, 20 octombrie, comisiile reunite pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senat au aprobat în unanimitate solicitarea Ministerului Apărării Naţionale pentru iniţierea procedurii de atribuire a contractelor aferente programului de înzestrare “Tanc principal de luptă”, Etapa I (Faza a 2-a) şi Etapa a II-a.
Citește și: Care sunt gradele militare în armata română: Însemnele pentru subofițeri și ofițeri
Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, Etapa I (Faza a 2-a, valoare 458,20 mil. USD) şi Etapa a II-a (valoare 6.488,34 mil. Euro), contribuie la îmbunătăţirea capabilităţilor operaţionale, având ca obiectiv esenţial îndeplinirea misiunilor şi obligaţiilor ce revin armatei, atât pentru apărarea naţională, cât şi pentru respectarea angajamentelor internaţionale asumate”, a transmis luni seară Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.
Sursa citată a precizat că programul „are în vedere operaţionalizarea ţintelor de capabilităţi asumate în cadrul procesului NATO şi UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040”.
„De asemenea, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaților a votat un raport de admitere asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.
Prin această aprobare a modificărilor propuse de MApN la Legea 446 privind pregătirea populaţiei pentru apărare se creează cadrul legal pentru îndeplinirea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de cetăţenii care doresc să aibă o pregătire militară, prin introducerea unui nou concept de «soldat/gradat voluntar în termen»”, a mai transmis Ministerul Apărării.
Instituţia precizează că, pe perioada instruirii, participanţii beneficiază gratuit de cazare, echipament, hrană, asistenţă medicală şi soldă lunară, iar la final primesc o indemnizaţie de trei câştiguri salariale medii brute.
„Această iniţiativă demonstrează o abordare proactivă în diversificarea căilor de formare a rezervei şi este esenţială pentru a construi o rezervă operaţională mai robustă şi mai adaptabilă la nevoile de securitate actuale şi viitoare”, a mai transmis instituţia.
