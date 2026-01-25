Servicii medicale gratuite 2026: Lista actualizată a serviciilor fără plată care pot fi accesate de pacienți, potrivit CNAS
Servicii medicale gratuite 2026: Lista actualizată a serviciilor fără plată care pot fi accesate de pacienți, potrivit CNAS
Cetățenii din România care au calitatea de asigurați vor facilita și în 2026 de pachetul complet de servicii medicale de bază. A fost publicată lista serviciilor medicale gratuite care pot fi accesate anul acesta de către pacienți, începând din luna ianuarie 2026.
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a actualizat lista serviciilor medicale fără plată de care pot beneficia pacienții începând cu această lună. Accesul la astfel de servicii rămâne, în continuare, un subiect de larg interes pentru milioane de cetățeni. Așa cum arată reprezentanții CNAS, persoanele care au calitatea de asigurate vor facilita, în anul 2026, de întregul pachet de servicii medicale de bază.
Potrivit datelor, CNAS a menționat că serviciile respective sunt valabile fără alte costuri pentru pacienți. De altfel, serviciile sunt disponibile în limita prevederilor legale și a cadrului stabilit de contractul-cadru al CNAS. În acest sens, pacienții pot beneficia de consultații, investigații, spitalizări și tratamente fără a fi nevoiți să plătească pentru acestea.
În cazul pacienților fără venituri, însă care sunt înscriși în diverse progame naționale de sănătate, beneficiile vor rămâne aceleași. Și anume, vor facilia de servicii medicale gratuite, în condiții similare celor asigurați.
Programele Naționale de Sănătate (PNS) gestionate de CNAS
Programul național de oncologie
Programul național de diabet zaharat
Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA
Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei
Programul național de tratament al bolilor rare
Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule
Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei
Programul național de sănătate a femeii și copilului
Programul național de boli endocrine
Programul național de tratament al bolilor neurologice
Programul național de sănătate mintală
Programul naţional de boli cardiovasculare
Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice.
„Pacienţii neasiguraţi înscrişi în celelalte programe naţionale de sănătate beneficiază în continuare de serviciile medicale, serviciile conexe, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate în programul/programele respective, pentru afecţiunea/afecţiunile de care suferă, de serviciile din pachetul de bază care stau la baza acordării acestora (consultaţii şi spitalizări), până la vindecarea respectivei afecţiuni, precum şi de serviciile din pachetul minimal acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate”, afirmă casa națională de asigurări de sănătate.
De asemenea, pacienții care nu sunt asigurați pot beneficia și de un pachet minimal de servicii.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi VREMEA în România în primăvara anului 2026: Prognoza meteo pentru lunile martie, aprilie și mai, marcată de instabilitate
Cum va fi VREMEA în România în primăvara anului 2026: Prognoza meteo pentru lunile martie, aprilie și mai, marcată de instabilitate Vremea în primăvara anului 2026 se anunță a fi neobișnuită din punct de vedere meteorologic, cu o tranziție lentă și instabilă între iarnă și vară. Potrivit meteorologilor, primăvara anului 2026 va fi caracterizată de […]
Școala de șoferi 2026 | Care sunt tarifele în marile orașe și ce detalii influențează prețul final
Școala de șoferi 2026 | Care sunt tarifele în marile orașe și ce detalii influențează prețul final Pentru a putea face școala de șoferi, toți cei care vor să se înscrie trebuie să țină cont de faptul că prețul final poate varia în funcție de: oraș, tipul de mașină pe care se face pregătirea, ritmul […]
Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc telefon în timp ce conduc în 2026: Când rămâi fără permis și la ce trebuie să fii atent
Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc telefon în timp ce conduc în 2026: Când rămâi fără permis și la ce trebuie să fii atent În trafic, câteva secunde în care îți muți privirea sau o mână de pe volan pot fi suficiente ca să ratezi un pieton, o frână bruscă sau un […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Servicii medicale gratuite 2026: Lista actualizată a serviciilor fără plată care pot fi accesate de pacienți, potrivit CNAS
Servicii medicale gratuite 2026: Lista actualizată a serviciilor fără plată care pot fi accesate de pacienți, potrivit CNAS Cetățenii din...
Cum va fi VREMEA în România în primăvara anului 2026: Prognoza meteo pentru lunile martie, aprilie și mai, marcată de instabilitate
Cum va fi VREMEA în România în primăvara anului 2026: Prognoza meteo pentru lunile martie, aprilie și mai, marcată de...
Știrea Zilei
VIDEO | Un localnic din Apuseni, colecție impresionantă de radio-uri: Are peste 200 de aparate, majoritatea funcționale, iar cele mai vechi au fost fabricate în 1939
Un localnic din Apuseni, colecție impresionantă de radio-uri: Are peste 200 de aparate, majoritatea funcționale, iar cele mai vechi au...
UPDATE VIDEO | Accident MORTAL pe DJ106G, în Sibiu: O femeie din Alba a DECEDAT după impactul violent dintre două mașini
PLAN ROȘU de intervenție pe DJ106G, în Sibiu: O persoană în stop cardio-respirator și alte șase rănite, după impactul violent...
Curier Județean
FOTO | Cum a fost reabilitată din temelii o clădire din Alba pentru a găzdui un centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
Cum a fost reabilitată din temelii o clădire din Alba pentru a găzdui un centru de zi pentru persoane adulte...
Șoferi din Ighiu și Cugir, prinși băuți la volan de polițiști: Ce alcoolemie aveau conducătorii auto
Șoferi din Ighiu și Cugir, prinși băuți la volan de polițiști: Ce alcoolemie aveau conducătorii auto Doi șoferi, din Ighiu...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Legenda miresei din Gârbova, o poveste tristă a Julietei din Ardeal
Legenda miresei din Gârbova, o poveste tristă a Julietei din Ardeal Transilvania – tărâm de legende, cântece și istorii fermecătoare, multe...
25 ianuarie: Sunt sărbătoriți Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului
25 ianuarie: Sunt sărbătoriți Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului Rugăciunea la Grigorie Teologul este una dintre...