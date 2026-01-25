Actualitate

Servicii medicale gratuite 2026: Lista actualizată a serviciilor fără plată care pot fi accesate de pacienți, potrivit CNAS

Ioana Oprean

Publicat

acum 54 de minute

în

De

Servicii medicale gratuite 2026: Lista actualizată a serviciilor fără plată care pot fi accesate de pacienți, potrivit CNAS

Cetățenii din România care au calitatea de asigurați vor facilita și în 2026 de pachetul complet de servicii medicale de bază. A fost publicată lista serviciilor medicale gratuite care pot fi accesate anul acesta de către pacienți, începând din luna ianuarie 2026.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a actualizat lista serviciilor medicale fără plată de care pot beneficia pacienții începând cu această lună. Accesul la astfel de servicii rămâne, în continuare, un subiect de larg interes pentru milioane de cetățeni. Așa cum arată reprezentanții CNAS, persoanele care au calitatea de asigurate vor facilita, în anul 2026, de întregul pachet de servicii medicale de bază.

Potrivit datelor, CNAS a menționat că serviciile respective sunt valabile fără alte costuri pentru pacienți. De altfel, serviciile sunt disponibile în limita prevederilor legale și a cadrului stabilit de contractul-cadru al CNAS. În acest sens, pacienții pot beneficia de consultații, investigații, spitalizări și tratamente fără a fi nevoiți să plătească pentru acestea.

În cazul pacienților fără venituri, însă care sunt înscriși în diverse progame naționale de sănătate, beneficiile vor rămâne aceleași. Și anume, vor facilia de servicii medicale gratuite, în condiții similare celor asigurați.

Programele Naționale de Sănătate (PNS) gestionate de CNAS

Programul național de oncologie
Programul național de diabet zaharat
Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA
Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei
Programul național de tratament al bolilor rare
Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule
Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei
Programul național de sănătate a femeii și copilului
Programul național de boli endocrine
Programul național de tratament al bolilor neurologice
Programul național de sănătate mintală
Programul naţional de boli cardiovasculare
Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice.

„Pacienţii neasiguraţi înscrişi în celelalte programe naţionale de sănătate beneficiază în continuare de serviciile medicale, serviciile conexe, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate în programul/programele respective, pentru afecţiunea/afecţiunile de care suferă, de serviciile din pachetul de bază care stau la baza acordării acestora (consultaţii şi spitalizări), până la vindecarea respectivei afecţiuni, precum şi de serviciile din pachetul minimal acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate”, afirmă casa națională de asigurări de sănătate.

De asemenea, pacienții care nu sunt asigurați pot beneficia și de un pachet minimal de servicii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România în primăvara anului 2026: Prognoza meteo pentru lunile martie, aprilie și mai, marcată de instabilitate

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

25 ianuarie 2026

De

Cum va fi VREMEA în România în primăvara anului 2026: Prognoza meteo pentru lunile martie, aprilie și mai, marcată de instabilitate Vremea în primăvara anului 2026 se anunță a fi neobișnuită din punct de vedere meteorologic, cu o tranziție lentă și instabilă între iarnă și vară. Potrivit meteorologilor, primăvara anului 2026 va fi caracterizată de […]

Citește mai mult

Actualitate

Școala de șoferi 2026 | Care sunt tarifele în marile orașe și ce detalii influențează prețul final

Mif Lorena

Publicat

acum 7 ore

în

25 ianuarie 2026

De

Școala de șoferi 2026 | Care sunt tarifele în marile orașe și ce detalii influențează prețul final Pentru a putea face școala de șoferi, toți cei care vor să se înscrie trebuie să țină cont de faptul că prețul final poate varia în funcție de: oraș, tipul de mașină pe care se face pregătirea, ritmul […]

Citește mai mult

Actualitate

Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc telefon în timp ce conduc în 2026: Când rămâi fără permis și la ce trebuie să fii atent

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

25 ianuarie 2026

De

Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc telefon în timp ce conduc în 2026: Când rămâi fără permis și la ce trebuie să fii atent În trafic, câteva secunde în care îți muți privirea sau o mână de pe volan pot fi suficiente ca să ratezi un pieton, o frână bruscă sau un […]

Citește mai mult