În Alba, sute de gospodării încă nu au fost racordate niciodată la energia electrică: În Munții Apuseni, oamenii au trăit ani în șir la lumina lămpii
În Alba, sute de gospodării încă nu au fost racordate niciodată la energia electrică: În Munții Apuseni, oamenii au trăit ani în șir la lumina lămpii
Într-o Românie conectată la rețele moderne de energie, sute de gospodării din județul Alba au rămas în afara rețelei electrice. Datele din Registrul Electronic Național al Gospodăriilor fără Energie Electrică arată amploarea unei probleme care se concentrează în special în zonele izolate ale Munților Apuseni.
Nu este vorba despre case care rămân fără curent în urma unei avarii sau a unei furtuni, ci despre locuințe care nu au fost racordate niciodată la rețeaua de distribuție a energiei electrice.
În județul Alba, registrul național a identificat 343 de case fără energie electrică. Dintre acestea, 115 erau locuite permanent, în timp ce 176 erau ocupate temporar, fiind în principal gospodării și cabane folosite sezonier. Alte 52 de case erau abandonate.
Datele sunt cuprinse în Registrul Electronic Național al Gospodăriilor fără Energie Electrică din România, realizat de Asociația Energia Inteligentă în colaborare cu Ministerul Energiei.
115 gospodării locuite permanent fără acces la rețeaua electrică
Cifra care arată cel mai clar dimensiunea problemei este cea a gospodăriilor locuite permanent: 115 case din Alba nu aveau acces la rețeaua electrică, potrivit datelor registrului.
Pentru oamenii care locuiesc în aceste zone, lipsa unei conexiuni la rețeaua națională nu înseamnă doar absența unui bec în casă. Înseamnă condiții de viață radical diferite de cele ale majorității populației: imposibilitatea utilizării normale a aparatelor electrocasnice, dificultăți în păstrarea alimentelor, lipsa iluminatului modern și acces limitat la tehnologie și comunicații.
Problema este strâns legată de geografia județului. În Munții Apuseni există numeroase gospodării răspândite la distanțe mari de localități și de infrastructura de distribuție a energiei, ceea ce face ca racordarea clasică la rețea să fie dificilă și costisitoare.
„Energie pentru Viață”, soluție pentru casele izolate
În lipsa unei rețele electrice în apropiere, una dintre soluțiile folosite în ultimii ani a fost instalarea unor sisteme fotovoltaice autonome.
Asociația Energia Inteligentă derulează programul „Energie pentru Viață”, prin care gospodăriile izolate sunt dotate cu sisteme de producere și stocare a energiei electrice, în principal panouri fotovoltaice și baterii.
Într-o etapă a programului, derulată în județul Alba, au fost electrificate 10 gospodării care nu fuseseră niciodată racordate la rețeaua de energie electrică. Intervențiile au vizat comunități izolate din Munții Apuseni.
Astfel de proiecte schimbă radical viața familiilor care au trăit ani întregi fără electricitate. Pentru prima dată, în casele lor pot fi folosite iluminatul electric, frigiderul, televizorul, telefonul mobil și alte echipamente de bază.
Președintele AEI, Dumitru Chisăliță a lansat, recent, la Padeș, județul Gorj, în Munții Cernei, Proclamația pentru Electrificarea Ultimelor Case din România, pe care speră să o audă și autoritățile decidente.
Alba rămâne un caz aparte
Problema gospodăriilor fără electricitate este legată în primul rând de izolarea geografică. În zonele montane ale județului, casele sunt dispersate, iar extinderea unei rețele clasice până la fiecare gospodărie poate presupune investiții considerabile.
În aceste condiții, sistemele fotovoltaice autonome pot reprezenta o alternativă mai rapidă și mai eficientă pentru gospodăriile aflate la mare distanță de infrastructura existentă.
foto: arhivă
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