Foto | Teatrul de Păpuși Prichindel participă la Festivalul Internațional de Animație Sub bagheta lui Merlin la Timișoara: Spectacolul ,,Pescarul și sufletul său”

Teatrul de Păpuși Prichindel participă la Festivalul Internațional de Animație Sub bagheta lui Merlin la Timișoara: Spectacolul ,,Pescarul și sufletul său”

Teatrul de Păpuși Prichindel continuă seria Experiențelor teatrale – Prichindel la festival, cu participarea la cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional de Animație Sub bagheta lui Merlin, Timișoara, 2026. Este un festival-concurs, la care participăm cu emoția și cu bucuria de a juca nu doar în fața publicului din Timișoara, ci și în fața unui juriu format din specialiști, din oameni de teatru.

Așadar, marți, 29 septembrie 2026, de la ora 18:00, vom fi prezenți pe scena Teatrului German de Stat din Timișoara pentru a susține spectacolul Pescarul și sufletul său, dramatizarea și regia Toma Hogea.

Simbol și metaforă – cu astea a jonglat pe tot parcursul spectacolului Toma Hogea, ca să înțeleagă și copilul, ca să înțeleagă și adultul. Pescarul și sufletul său, așa cum l-a gândit regizorul Toma Hogea, este un spectacol care te trage în adâncul său exact cum te trage un val înspre largul mării, fără voia ta. Ești captiv și nu realizezi asta decât spre final, când emoția este la cote maxime și simți că îți bubuie inima, stând să explodeze. (Cristina Smadea)

Pescarul și sufletul său, după un basm de Oscar Wilde

Dramatizarea, versuri și regia: Toma Hogea

Scenografia: Alina Dincă Pușcașu

Sculptură păpuși: Constantin Butoi

Muzica: Cári Tibor

Video design: Andrei Cozlac

Coregrafie: Răzvan Rotaru

Distribuția: Iulian Costea, Ioana Bogățan, Mădălin Costea, Teodora Popa, Tudor Cristian Popa, Irina Melnic, Viorica Boda, Ramona Benchea Mincu, Medeea Costea și Emanuel Costea

Regia tehnică: Elena Madaras

Sunet: Florin Andrea

Lumini și video: Călin Popa, Ovidiu Tămășan

Mașiniști: Florin Badiu, Gheorghe Hațegan

Realizare costume: Mirela Tămășan

Cabinieră: Elena Rusu

Manager teatru: Ioana Bogățan

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