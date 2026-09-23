Aproximativ 200 de ovine, transportate ilegal, găsite într-un camion la Alba Iulia: Animalele proveneau dintr-o exploatație din Zlatna. ANSVSA: ,,Semnal de alarmă de o gravitate extremă”

Un camion care transporta aproximativ 200 de ovine a fost oprit de polițiști în Alba Iulia, iar în urma verificărilor au fost descoperite mai multe nereguli.

Printre acestea se numără lipsa crotaliilor pentru 50 de animale, dar și absența documentelor obligatorii pentru transport.

Ce spune ANSVSA:

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) trage un semnal de alarmă de o gravitate extremă în urma unei noi acțiuni de control desfășurate în teren. În noaptea de ieri, echipajele Poliției Române au interceptat în orașul Alba Iulia un camion care transporta clandestin aproximativ 200 de ovine, dintre care 50 de capete reprezentau tineret ovin.

La fața locului au fost chemați de urgență inspectorii din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba, care au preluat imediat cazul pentru evaluarea riscurilor și aplicarea primelor măsuri legale. În urma verificărilor amănunțite, s-a descoperit că transportul se efectua cu încălcarea flagrantă a normelor sanitare veterinare, cea mai gravă abatere fiind lipsa elementelor de identificare (crotalii) în cazul tineretului ovin, fapt ce reprezintă o abatere gravă de la normele de trasabilitate.

Principalele abateri de la legislație constatate de inspectori sunt:

Lipsa elementelor de identificare (crotalii) pentru cele 50 de capete de tineret ovin;

Absența certificatelor de sănătate care să ateste starea efectivului;

Lipsa formularului de mișcare, document obligatoriu pentru orice deplasare de animale.

Deoarece autoritățile au identificat exploatația de proveniență a animalelor, în localitatea Zlatna, se va dispune returnarea de urgență a întregului transport la punctul de plecare. Întrucât statusul de sănătate al ovinelor este complet necunoscut, acestea vor fi izolate și vor fi menținute separat, în condiții stricte de carantină.

În acest moment, inspectorii DSVSA Alba, însoțiți de reprezentanți ai Poliției, se află deja la exploatația de origine din Zlatna, unde realizează o inspecție tehnică detaliată a întregului efectiv și au demarat o anchetă extinsă.

”Transportul ilegal de animale, fără documente justificative, reprezintă un atac direct la adresa întregului sector zootehnic românesc și pune în pericol siguranța veterinară a țării, mai ales în contextul eforturilor pe care le depunem în prezent, atât la nivel național, cât și european. Un singur transport clandestin poate genera riscuri epidemiologice majore, capabile să declanșeze focare devastatoare de Pesta Micilor Rumegătoare sau Variolă Ovină și Caprină. Nu vom tolera nicio abatere de la lege, motiv pentru care controalele în trafic vor continua cu o intensitate maximă în perioada următoare.”, a transmis președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.

În acest moment, acțiunea de control este în plină desfășurare, iar detaliile tehnice, concluziile anchetei și sancțiunile aplicate vor fi furnizate de către DSVSA Alba imediat după încheierea tuturor verificărilor din teren.

ANSVSA avertizează că toleranța este zero în fața unor astfel de fapte care pun în pericol siguranța întregului sector zootehnic național. Persoanele care vor fi găsite vinovate vor fi sancționate dur la finalizarea anchetei aflate în desfășurare, riscând amenzi extrem de mari și usturătoare. Pe lângă sancțiunile contravenționale severe, legislația prevede măsuri complementare drastice: vehiculele folosite pentru transportul ilegal pot fi confiscate, iar animalele provenite din circuite clandestine și fără trasabilitate nu vor beneficia de niciun fel de despăgubiri din partea statului în cazul în care se va impune eutanasierea lor.

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