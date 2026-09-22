Poli Timișoara 2 – CIL Blaj 1-2 (0-1), în intermediară | Liderul, 5 victorii din 5 meciuri, cu gol în prelungiri Tineiu
Poli Timișoara 2 – CIL Blaj 1-2 (0-1), în intermediară | Liderul, 5 victorii din 5 meciuri, cu gol în prelungiri Tineiu
Poli Timișoara 2 – CIL Blaj 1-2 (0-1), în intermediară, Tineiu a marcat în minutul 90+3 și a dus toate punctele în „Mica Romă”, un succes obținut cu emoții de prima clasată, în prelungiri!
Citește și: Foto: CIL Blaj – Viitorul Arad 3-1 (2-0)! Daniel Tătar: „Blajul este alături de noi, sunt mândru de grupul creat” Echipa din „Mica Romă”, lider, cu maximum de puncte!
Echipa din „Mica Romă” continuă seria magică, cu 5 victorii din tot atâtea întâlniri, CIL Blaj fiind lider cu maximum de puncte, Blăjenii și-au respectat statutul și au punctat prin Boldea (17) – prima reușită stagională. După pauză, în minutul 71, Avrămescu a reușit egalaarea, reluând în plasă respingerea lui Păduraru, la un penalty executat tot de el (dictat pentru henț). În final a marcat Blajul prin Tineiu (90+3, la corner Macarie și recentrare Boldea, MVP-ul meciului). Sâmbătă, joc intern cu CSM Deva.
„Un joc de care nu sunt mulțumit, i-am tratat superficial pe adversari nostrii, deși am început foarte bine meciul cu câteva ocazii mari , în care am preferat o finalizare dintr-o poziție incomodă în favoarea unui pas către un coleg mult mai bine plasat! Repriza a doua nu am fost clari, nu am pus probleme aproape deloc până la golul egalizator! De data asta șansa ne-a surâs, dar eu îmi asum ca nu am reușit să îi capacitez la importanța jocului și că nu e nici un joc castigat prin nume sau simpla prezență! Luăm ce e bun din jocul ăsta, adică cele 3 puncte! Ne odihnim zilele astea pentru ca ne așteaptă un alt meci dificil în fața Devei sâmbătă, care este o echipă periculoasă!”, a transmis Daniel Tătar.
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