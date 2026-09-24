Primăria Aiud anunță colectarea actelor pentru cadastrare în trei sectoare: Perioada și documentele necesare

In conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și ale Ordinului nr. 600/2023 pentru aprobarea regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

Primăria Municipiului Aiud aduce la cunoștința proprietarilor de terenuri din municipiul Aiud, locul numit „Sub Bichiș”, „Găbrieni”, – sectorul cadastral 4, locul numit „Față Sâncrai”, „Berc Rădești” – sectorul cadastral 116 și locul numit „La Barcă” – sectorul cadastral 118, că vom organiza o întâlnire de informare cu cetățenii în cadrul primei etape din campania de informare publică – Finanțare XII.

Pentru realizarea lucrărilor cadastrale este necesară colectarea documentelor doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenurilor (acte de proprietate), care se va face în perioada 28.09.2026 – 01.10.2026, între orele 09:00 – 16:00, la sediul Primăriei municipiului Aiud – în sala de căsătorii.

Documente necesare:

– acte doveditoare ale dreptului de proprietate (carte funciară, titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor etc.), în copie și, după caz, în original pentru conformitate;

– acte de identitate ale proprietarilor, în copie.

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