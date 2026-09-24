Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în scădere în iulie 2026. Recul de 12,8%, faţă de iulie 2025

Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut în iulie 2026 față de luna precedentă, cu 2,8% ca serie brută și cu 2,5% ca serie ajustată sezonier, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Declinul a fost influențat în principal de reducerea cu 9,3% a activității din comerțul cu autovehicule.

Raportat la iulie 2025, se remarcă o scădere atât ca serie brută cu 12,8%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 10,3%.

În primele şapte luni din 2026, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete s-a redus, faţă de perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 2,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,3%.

„În luna iulie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut, faţă de luna iunie 2026, atât ca serie brută cu 2,8%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,5%. Faţă de luna iulie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut, în luna iulie 2026, atât ca serie brută cu 12,8%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 10,3%”, arată joi, INS într-un comunicat de presă.

În iulie 2026, comparativ cu iunie 2026, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o scădere cu 2,8%, din cauza reculului înregistrat la comerţul cu autovehicule (9,3%). Au înregistrat creşteri activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (11,3%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (11,2%) şi comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (6,6%).

În acelaşi timp, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut cu 2,5%.

De asemenea, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în iulie 2026, raportat la iulie 2025, a înregistrat o scădere cu 12,8%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (17,9%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (8,7%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (8,1%) şi la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (2,8%).

În acelaşi timp, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2026, a înregistrat o scădere cu 10,3% faţă de luna iulie 2025.

INS arată că în perioada 1.I-31.VII.2026, comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2025, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri mai mică cu 2,4%, pe fondul scăderilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (15,7%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (3,6%) şi la comerţul cu autovehicule (3,1%), în timp ce comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule a crescut cu 0,2%.

În primele şapte luni din 2026, comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2025, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut cu 1,3%, potrivit datelor INS.

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