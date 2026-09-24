Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în scădere în iulie 2026. Recul de 12,8%, faţă de iulie 2025
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în scădere în iulie 2026. Recul de 12,8%, faţă de iulie 2025
Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut în iulie 2026 față de luna precedentă, cu 2,8% ca serie brută și cu 2,5% ca serie ajustată sezonier, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Declinul a fost influențat în principal de reducerea cu 9,3% a activității din comerțul cu autovehicule.
Raportat la iulie 2025, se remarcă o scădere atât ca serie brută cu 12,8%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 10,3%.
În primele şapte luni din 2026, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete s-a redus, faţă de perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 2,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,3%.
„În luna iulie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut, faţă de luna iunie 2026, atât ca serie brută cu 2,8%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,5%. Faţă de luna iulie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut, în luna iulie 2026, atât ca serie brută cu 12,8%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 10,3%”, arată joi, INS într-un comunicat de presă.
În iulie 2026, comparativ cu iunie 2026, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o scădere cu 2,8%, din cauza reculului înregistrat la comerţul cu autovehicule (9,3%). Au înregistrat creşteri activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (11,3%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (11,2%) şi comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (6,6%).
În acelaşi timp, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut cu 2,5%.
De asemenea, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în iulie 2026, raportat la iulie 2025, a înregistrat o scădere cu 12,8%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (17,9%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (8,7%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (8,1%) şi la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (2,8%).
În acelaşi timp, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iulie 2026, a înregistrat o scădere cu 10,3% faţă de luna iulie 2025.
INS arată că în perioada 1.I-31.VII.2026, comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2025, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri mai mică cu 2,4%, pe fondul scăderilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (15,7%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (3,6%) şi la comerţul cu autovehicule (3,1%), în timp ce comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule a crescut cu 0,2%.
În primele şapte luni din 2026, comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2025, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut cu 1,3%, potrivit datelor INS.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Scenariul unei guvernări PSD-AUR exclus de Nicușor Dan: ,,Nu este o direcţie în care eu vreau să mergem”
Scenariul unei guvernări PSD-AUR exclus de Nicușor Dan: ,,Nu este o direcţie în care eu vreau să mergem” Președintele Nicușor Dan a declarat, referitor la posibilitatea unei guvernări PSD-AUR, că nu își dorește ca lucrurile să evolueze în această direcție și și-a exprimat speranța că toate părțile vor da dovadă de flexibilitate pentru formarea unui […]
Catalogul electronic, obligatoriu în toate școlile de anul viitor: Părinții vor putea afla online notele și absențele elevilor
Catalogul electronic, obligatoriu în toate școlile de anul viitor: Părinții vor putea afla online notele și absențele elevilor Catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile din România începând de anul viitor. Platforma publică, care va susține toate informațiile despre situația școlară a elevilor este în întârziere. Ministerul Educației abia acum începe să lucreze la ea, […]
Șoferii începători din România nu vor mai putea conduce mașini puternice în primii doi ani de permis: Care este limita propusă
Șoferii începători din România nu vor mai putea conduce mașini puternice în primii doi ani de permis: Care este limita propusă Șoferii începători din România nu vor mai putea conduce în primii doi ani de permis mașinile cu o putere mai mare de 75 kW pe tonă. Proiectul este votat de Camera Deputaților, care este […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Scenariul unei guvernări PSD-AUR exclus de Nicușor Dan: ,,Nu este o direcţie în care eu vreau să mergem”
Scenariul unei guvernări PSD-AUR exclus de Nicușor Dan: ,,Nu este o direcţie în care eu vreau să mergem” Președintele Nicușor...
Catalogul electronic, obligatoriu în toate școlile de anul viitor: Părinții vor putea afla online notele și absențele elevilor
Catalogul electronic, obligatoriu în toate școlile de anul viitor: Părinții vor putea afla online notele și absențele elevilor Catalogul electronic...
Știrea Zilei
În Alba, sute de gospodării încă nu au fost racordate niciodată la energia electrică: În Munții Apuseni, oamenii au trăit ani în șir la lumina lămpii
În Alba, sute de gospodării încă nu au fost racordate niciodată la energia electrică: În Munții Apuseni, oamenii au trăit...
Aproximativ 200 de ovine, transportate ilegal, găsite într-un camion la Alba Iulia: Animalele proveneau dintr-o exploatație din Zlatna. ANSVSA: ,,Semnal de alarmă de o gravitate extremă”
Aproximativ 200 de ovine, transportate ilegal, găsite într-un camion la Alba Iulia: Animalele proveneau dintr-o exploatație din Zlatna. ANSVSA: ,,Semnal...
Curier Județean
24 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
24 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
VIDEO | A furat o bicicletă din fața unui bloc din Aiud: Tânăr de 24 de ani, reținut de polițiști pentru furt calificat
A furat o bicicletă din fața unui bloc din Aiud: Tânăr de 24 de ani, reținut de polițiști pentru furt...
Politică Administrație
TVA de 19%, pensii și alocații indexate, fără taxe noi în 2027 și reformă la serviciile secrete: Ce prevede programul Guvernului Mureșan
TVA de 19%, pensii și alocații indexate, fără taxe noi în 2027 și reformă la serviciile secrete: Ce prevede programul...
Comunicat | Corneliu Mureșan (PSD Alba): În Alba, transportul a devenit un lux. Ion Dumitrel și PNL au aprobat abonamente de aproape 1.000 de lei și pregătesc noi scumpiri
Corneliu Mureșan (PSD Alba): În Alba, transportul a devenit un lux. Ion Dumitrel și PNL au aprobat abonamente de aproape...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...