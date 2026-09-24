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Șoferii începători din România nu vor mai putea conduce mașini puternice în primii doi ani de permis: Care este limita propusă

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Șoferii începători din România nu vor mai putea conduce mașini puternice în primii doi ani de permis: Care este limita propusă

Șoferii începători din România nu vor mai putea conduce în primii doi ani de permis mașinile cu o putere mai mare de 75 kW pe tonă. Proiectul este votat de Camera Deputaților, care este for decizional.

Șoferii începători ar putea avea restricții în privința mașinilor pe care le pot conduce în primii doi ani de la obținerea permisului. Camera Deputaților, for decizional, votează astăzi un proiect de lege care stabilește o limită de putere pentru autoturismele conduse de șoferii aflați la început de drum.

Limita propusă este de 75 de kilowați pe tonă, echivalentul a aproximativ 102 cai putere pe tonă. În termeni mai simpli, la o mașină cu o masă de aproximativ 1,3-1,5 tone, puterea maximă ar fi în jurul valorii de 120-130 de cai putere.

Autoturismele care depășesc raportul de putere stabilit prin proiect nu ar putea fi conduse de șoferii începători în primii doi ani de la obținerea permisului.

Printre modelele care ar putea depăși limita se numără BMW 330, Volkswagen Golf GTI, Audi A4 sau Mercedes-Benz C200, în funcție de motorizare și masa exactă a fiecărui autoturism.

În schimb, un model precum Dacia Logan s-ar încadra în limita propusă pentru șoferii începători, luând în considerare versiunea și motorizarea aleasă.

Regula nu ar fi stabilită printr-o listă de modele auto, ci prin raportarea puterii motorului la masa autoturismului. Pentru a vedea dacă o anumită mașină se încadrează în aceste standarde, ea trebuie să fie verificată în funcție de caracteristicile tehnice ale versiunii respective.

Proiectul de lege este supus votului în Camera Deputaților, care este for decizional. Dacă va fi adoptat, legea va trebui promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial pentru a putea intra în vigoare.

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