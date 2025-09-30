Senatul lansează ghiduri practice despre bullying în școli pentru profesori, părinți și elevi: Sunt suficiente pentru a proteja copiii?

Ghiduri practice pentru combaterea bullyingului pentru profesori, părinți și elevi: Vor face diferența în școli?

Bullyingul rămâne o problemă reală în școlile din România, iar pentru a sprijini comunitatea școlară, psihologul Crina Nedelcu, președintele Fundației Neuroatipic, a lansat la Senat un set de ghiduri practice pentru elevi, părinți, profesori și structurile responsabile cu siguranța școlară.

„Am sintetizat peste 20 de ani de experiență de cabinet în patru ghiduri: pentru elevi, părinți, profesori și structurile responsabile cu siguranța școlară”, a explicat Crina Nedelcu. Publicațiile sunt disponibile gratuit pe site-urile fundației și ale Poliției Române.

Unul dintre materiale, intitulat „Eroul din clasă”, îi învață pe elevi cum să fie empatici și cum să intervină atunci când un coleg este marginalizat. „Bullyingul înseamnă comportamente repetate, verbale, fizice, emoționale sau sociale.

Nu este doar o ceartă între copii. Consecințele pot fi grave, de la anxietate la izolare”, a menționat psihologul, amintind cazul unui copil cu autism care a suferit atacuri repetate și a ajuns să aibă o criză de anxietate confundată cu una epileptică.

Crina Nedelcu atrage atenția că părinții și profesorii trebuie să fie atenți la semnalele transmise de copii. „Nu putem lăsa totul pe seama consilierilor școlari, care sunt prea puțini. Părinții și profesorii trebuie să asculte, să medieze și să intervină ferm atunci când regulile sunt încălcate.”

Comisarul-șef Alexandru Leuțu-Cotroceanu, șeful Serviciului Siguranță Școlară din IGPR, a salutat inițiativa: „Colaborarea dintre școli și poliție este una reală. Avem protocoale cu societatea civilă, iar aceste materiale completează eforturile noastre de prevenție”, potrivit News.ro

