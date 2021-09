Senatorul Călin Mătieș îi dă replica în Parlament, cu… sapa, președintelui Iohannis care i-a îndemnat pe români să joace golf...

Nepăsarea și incompetența au izolat Munții Apuseni de restul lumii! Au trecut deja 2 luni de la inundațiile masive care au lovit localitățile din Munții Apuseni iar printre casele distruse au rupt și legăturile acestei zone de restul lumii.

Drumul național DN 74A, dintre Abrud și Câmpeni, e un dezastru capital, acolo unde nu a rămas rupt de viituri, stă să se prăbușească în orice clipă, punând în pericol viețile oamenilor care se riscă să îl parcurgă, chiar și în aceste condiții!

Am primit foarte multe sesizări și am mers personal la fața locului pentru a vorbi cu oamenii. În foarte multe zone, între Abrud și Câmpeni, se circulă pe o singură bandă după ce apa a săpat sub carosabil iar pericolul este iminent pentru siguranța rutieră.

În anumite zone, pe acest tronson, pe o bandă de mers se află pământ basculat, semnalizat prin indicatoare rutiere. Pe alocuri, vizibilitatea este extrem de redusă și există pericol de accidente rutiere.

Mai mult, traficul greu a fost deviat, autobuzele și camioanele fiind nevoite să circule pe ruta ocolitoare Gura Cornei, Roșia Poeni, Musca. Înțeleg că infrastructura rutieră nu se reface peste noapte, înțeleg și oamenii care mi-au semnalat această situație, dar cât mai trebuie să așteptăm?

Domnilor guvernanți,

Ați împrumutat țara cu peste 60 de miliarde de euro în mai puțin de 2 ani de guvernare și nu găsiți bani pentru reabilitarea unei porțiuni de drum? Unde sunt banii domnilor? Pe ce lucruri fantastice i-ați tocat?

Vreau să vă transmit de la această tribună că acest subiect nu va rămâne fără rezultat! V-am transmis și o interpelarea pe acest subiect pentru că în România reală oamenii au nevoie disperată de ajutor, nu de lupte politice nesfârșite pe ciolan!

Domnule președinte,

Ați fost în județul Alba zilele trecute și ne-ați dat lecții de golf. De golf credeți că au nevoie românii acum în pragul iernii? Haideți să vă dau un sfat ca de la un fost primar la altul, concediați-vă consilierii și coborâți în România normală unde oamenii normali nu duc lipsa de crose de golf ci pur și simplu nu au lemne de foc sau un drum pe care să-și ducă copii la școală sau să meargă la spital!

Susțineți că sunteți președintele tuturor românilor dar nu vă riscați să vă murdăriți costumul alb de noroiul inundațiilor din munții Apuseni deși județul Alba a fost mereu fieful baronilor PNL, un județ unde oamenii v-au votat iar acum le întoarceți spatele prezidențial.

Ce să înțeleagă moții? Că sunt buni doar atunci când trebuie să pună ștampila să voteze candidații de la PNL?

Cu respect pentru locuitorii Munților Apuseni,

Deputat PSD de Alba,

TUHUȚ RADU-MARCEL