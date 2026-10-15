Pensia anticipată în 2026: Cine poate ieși mai devreme la pensie și cu ce reducere

Românii care vor să se pensioneze înainte de împlinirea vârstei standard trebuie să îndeplinească reguli stricte privind stagiul de cotizare. Pensia anticipată vine cu penalizări care pot ajunge la 24% în cazul unei anticipări de cinci ani, în timp ce o altă prevedere legală permite pensionarea mai devreme fără diminuarea cuantumului, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Pensionarea anticipată rămâne, în 2026, o opțiune pentru persoanele care au acumulat suficienți ani de contribuții la sistemul public de pensii. Însă atingerea unei anumite vârste sau simpla existență a unei vechimi îndelungate în muncă nu garantează automat obținerea acestui drept.

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Condițiile esențiale sunt legate de stagiul complet de cotizare contributiv, numărul lunilor de anticipare și perioadele recunoscute de legislație.

Cine poate solicita pensia anticipată în 2026

Pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă persoana a realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege sau l-a depășit cu până la cinci ani.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani în regimul standard prevăzut de lege, însă condițiile aplicabile fiecărei persoane trebuie verificate în funcție de sex, data nașterii și calendarul de pensionare din anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023.

Este important de reținut că stagiul minim de cotizare contributiv, de 15 ani, nu este suficient, prin el însuși, pentru acordarea pensiei anticipate.

De asemenea, nu toate perioadele considerate vechime sau stagiu de cotizare în alte scopuri sunt acceptate la stabilirea stagiului contributiv necesar pensionării anticipate.

Penalizări de până la 24% pentru pensionarea înainte de termen

Unul dintre cele mai importante aspecte pentru viitorii pensionari este diminuarea cuantumului pensiei. Potrivit articolului 58 din Legea nr. 360/2023, procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare depinde de numărul anilor realizați peste stagiul complet de cotizare contributiv.

Penalizările prevăzute de lege sunt următoarele:

*0,40% pe lună, pentru un stagiu suplimentar de până la un an;

*0,35% pe lună, pentru un stagiu suplimentar între un an și doi ani;

*0,30% pe lună, pentru un stagiu suplimentar între doi și trei ani;

*0,25% pe lună, pentru un stagiu suplimentar între trei și patru ani;

*0,20% pe lună, pentru un stagiu suplimentar între patru și cinci ani.

Prin urmare, pentru o anticipare de 60 de luni, diminuarea poate ajunge la 24% în cazul persoanelor încadrate în prima categorie. Pentru aceeași perioadă de anticipare, o persoană care are între patru și cinci ani peste stagiul complet va avea o diminuare de 12%.

Cu cât stagiul contributiv depășește mai mult limita completă, în intervalele prevăzute de lege, cu atât procentul lunar de diminuare este mai mic.

Penalizarea se aplică pensiei anticipate până la transformarea acesteia în pensie pentru limită de vârstă, moment în care diminuarea aferentă anticipării se elimină, potrivit legislației în vigoare.

Atenție la perioadele care nu se iau în calcul

Un dosar care pare să îndeplinească toate condițiile poate ridica probleme dacă o parte dintre anii considerați vechime nu sunt eligibili pentru stabilirea stagiului necesar pensionării anticipate.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că anumite perioade nu se includ în stagiul complet de cotizare contributiv necesar acestui tip de pensie. Printre acestea se numără anumite stagii realizate prin contracte de asigurare socială încheiate în condițiile prevăzute de legislație începând cu 1 ianuarie 2018, precum și perioade asimilate, cum sunt studiile universitare la zi absolvite cu diplomă și serviciul militar.

Aceste perioade nu sunt lipsite de relevanță pentru toate drepturile de pensie. Unele pot fi valorificate la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, în condițiile legii, chiar dacă nu ajută la îndeplinirea stagiului contributiv cerut pentru pensia anticipată.

De aceea, verificarea situației individuale la casa teritorială de pensii este esențială înainte de depunerea cererii.

Se poate ieși la pensie cu cinci ani mai devreme fără penalizare?

Da, însă este necesară o distincție importantă între pensia anticipată și pensia pentru limită de vârstă acordată cu reducerea vârstei standard.

Potrivit articolului 56 din Legea nr. 360/2023, persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare pot beneficia, în condițiile prevăzute de lege, de pensie pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard.

Această posibilitate este diferită juridic de pensia anticipată reglementată de articolul 58 și nu presupune aplicarea diminuării specifice acesteia.

Există și alte situații în care vârsta standard poate fi redusă, inclusiv pentru anumite perioade lucrate în condiții deosebite sau speciale, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege. Fiecare categorie are condiții proprii de eligibilitate.

Prin urmare, persoanele care au acumulat o vechime mare nu ar trebui să presupună automat că trebuie să solicite pensie anticipată cu penalizare. Este important să verifice mai întâi dacă se încadrează într-o categorie care permite pensionarea pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard.

Ce documente sunt necesare pentru dosarul de pensionare

În funcție de situația profesională și de perioadele care trebuie dovedite, dosarul poate cuprinde:

*cererea de înscriere la pensie;

*actul de identitate;

*carnetul de muncă, pentru perioadele relevante anterioare datei de 1 aprilie 2001;

*adeverințe privind vechimea, stagiile de cotizare și veniturile, atunci când sunt necesare;

*documente justificative pentru perioadele lucrate în condiții deosebite sau speciale ori pentru alte situații care pot influența dreptul la pensie.

Lista exactă trebuie verificată la casa teritorială de pensii competentă, deoarece documentele diferă în funcție de istoricul profesional al solicitantului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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