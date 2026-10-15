Actualitate

Nicolaie Moldovan: „Alba Iulia este prima carte de vizită, locul în care acum 104 ani au fost încoronați Regele Ferdinand și Regina Maria ca suverani ai României Mari”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

De

Nicolaie Moldovan: „Alba Iulia este prima carte de vizită, locul în care acum 104 ani au fost încoronați Regele Ferdinand și Regina Maria ca suverani ai României Mari”

Nicolaie Moldovan, fost city manager al municipiului Alba Iulia, în prezent expert în fonduri internaționale și finanțări europene, a transmis un mesaj special cu ocazia împlinirii a 104 ani de la încoronarea la Alba Iulia a regilor României Mari.

Petrecerea Divorțaților

Iată textul integral al mesajului amintit:

Pentru Franța există Reims, Londra e orașul în care monarhia britanică a traversat secole. Cu nimic mai prejos, pentru România, Alba Iulia este prima carte de vizită, locul în care acum 104 ani au fost încoronați Regele Ferdinand și Regina Maria ca suverani ai României Mari. E încă un moment special pentru care Alba Iulia rămâne în manualele de istorie și, dincolo de ele, în sufletele noastre.

Indiferent unde m-au purtat pașii în lumea asta, Alba Iulia a fost, este și îmi va fi ACASĂ. E orașul nostru, al celor care trăim aici, e Orașul Unirii, e cel al Încoronării.

Dumnezeu mi-a îngăduit să pot face multe lucruri bune pentru albaiulieni și vă asigur că această misiune va continua. Nu peste multă vreme.

Gândesc și simt că Alba Iulia de acum trebuie privită, înțeleasă și administrată exact așa cum ne-a spus-o Regele Mihai, atunci când a vorbit despre România: „Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu!”

Respect, Alba Iulia!

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Românii, anunțați prin SMS sau e-mail cu 30 de zile înainte să le expire actele. Proiect, adoptat de Senat

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

15 octombrie 2026

De

Românii, anunțați prin SMS sau e-mail cu 30 de zile înainte să le expire actele. Proiect, adoptat de Senat Senatul României a adoptat miercuri, 14 ocotmbrie 2026, în plen, o propunere legislativă care instituie obligația pentru autoritățile și instituțiile publice de a notifica contribuabilii să își reînnoiască actele administrative cu durată de valabilitate limitată cu […]

Citește mai mult

Actualitate

Foto | Avans considerabil pe șantierul autostrăzii A1, sectorul Margina – Holdea: Progresul fizic a ajuns la aproximativ 70%

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

15 octombrie 2026

De

Avans considerabil pe șantierul autostrăzii A1, sectorul Margina – Holdea: Progresul fizic a ajuns la aproximativ 70% Lucrările pe sectorul Margina–Holdea al autostrăzii A1 au avansat considerabil în ultima perioadă, progresul fizic al șantierului ajungând la aproximativ 70%, potrivit DRDP Timișoara.  Pe mai multe dintre structurile importante ale tronsonului au fost deja montate integral sau […]

Citește mai mult

Actualitate

Un profesor a declarat o sumă uriașă la ANAF provenită din meditații: 575.000 de lei într-un singur an

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

15 octombrie 2026

De

Un profesor a declarat o sumă uriașă la ANAF provenită din meditații: 575.000 de lei într-un singur an Un profesor din județul Timiș a obținut, în 2025, venituri de 575.000 de lei din meditații, potrivit datelor furnizate de Direcția Regională a Finanțelor Publice Timișoara. Suma depășește jumătate de milion de lei și reprezintă cel mai […]

Citește mai mult