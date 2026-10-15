Nicolaie Moldovan: „Alba Iulia este prima carte de vizită, locul în care acum 104 ani au fost încoronați Regele Ferdinand și Regina Maria ca suverani ai României Mari”

Nicolaie Moldovan, fost city manager al municipiului Alba Iulia, în prezent expert în fonduri internaționale și finanțări europene, a transmis un mesaj special cu ocazia împlinirii a 104 ani de la încoronarea la Alba Iulia a regilor României Mari.

Iată textul integral al mesajului amintit:

Pentru Franța există Reims, Londra e orașul în care monarhia britanică a traversat secole. Cu nimic mai prejos, pentru România, Alba Iulia este prima carte de vizită, locul în care acum 104 ani au fost încoronați Regele Ferdinand și Regina Maria ca suverani ai României Mari. E încă un moment special pentru care Alba Iulia rămâne în manualele de istorie și, dincolo de ele, în sufletele noastre.

Indiferent unde m-au purtat pașii în lumea asta, Alba Iulia a fost, este și îmi va fi ACASĂ. E orașul nostru, al celor care trăim aici, e Orașul Unirii, e cel al Încoronării.

Dumnezeu mi-a îngăduit să pot face multe lucruri bune pentru albaiulieni și vă asigur că această misiune va continua. Nu peste multă vreme.

Gândesc și simt că Alba Iulia de acum trebuie privită, înțeleasă și administrată exact așa cum ne-a spus-o Regele Mihai, atunci când a vorbit despre România: „Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu!”

Respect, Alba Iulia!

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