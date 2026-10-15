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Foto | Avans considerabil pe șantierul autostrăzii A1, sectorul Margina – Holdea: Progresul fizic a ajuns la aproximativ 70%

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Avans considerabil pe șantierul autostrăzii A1, sectorul Margina – Holdea: Progresul fizic a ajuns la aproximativ 70%

Lucrările pe sectorul Margina–Holdea al autostrăzii A1 au avansat considerabil în ultima perioadă, progresul fizic al șantierului ajungând la aproximativ 70%, potrivit DRDP Timișoara. 

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Pe mai multe dintre structurile importante ale tronsonului au fost deja montate integral sau parțial grinzile necesare.

Unul dintre cele mai avansate puncte este pasajul de la kilometrul 48, în zona localității Margina, unde au fost montate toate cele 64 de grinzi, împreună cu predalele aferente tablierului.

Mesajul integral publicat, pe o rețea de socializare, de DRDP Timișoara este următorul:

,,Avans considerabil, în ultima perioadă, la structurile de pe șantierul autostrăzii A1, sectorul Margina – Holdea, fiind înregistrat un progres fizic de aproximativ 70%.

La primul pasaj, de la km 48 (din proiect), din zona localității Margina, au fost montate toate 64 de grinzi, inclusiv predalele aferente tablierului structurii.

La cel de-al doilea pasaj, dar și cel mai lung, de la km 52+150, stadiul fizic a înregistrat un progres de aproximativ 65%, fiind deja montate 82 din cele 208 grinzi necesare.

Toate cele 24 de grinzi, inclusiv predalele viaductului de la km 53+471 dintre cele două tuneluri au fost deja montate, fiind în curs de realizare armătura plăcii de suprabetonare pe ambele căi.

De asemenea, la viaductul de la km 55+775, din zona localității Holdea, mai sunt de montat 40 de grinzi. Totodată, la pasajul de la km 56+051, tot din vecinătatea localității Holdea, au fost puse pe poziție toate grinzile și urmează montarea predalelor.

În perioada următoare, în funcție de stadiul fiecărei structuri, vor urma lucrările de finalizare a tablierului, și anume, armarea/ cofrarea/ betonarea plăcii de suprabetonare, inclusiv a grinzii parapet, montarea hidroizolației, așternerea straturilor rutiere și echiparea tablierului cu elementele de siguranță rutieră.”, se arată în mesajul publicat de DRDP Timișoara.

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