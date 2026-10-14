Actualitate

Semnalul de alarmă tras de un cunoscut economist după publicarea balanței comerciale a României pentru luna august: ,,Un deficit comercial record. Cel mai mare deficit comercial de la aderarea la Schengen” 

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Semnalul de alarmă tras de un cunoscut economist după publicarea balanței comerciale a României pentru luna august: ,,Un deficit comercial record. Cel mai mare deficit comercial de la aderarea la Schengen” 

Economistul Radu Georgescu trage un semnal de alarmă după publicarea datelor privind balanța comercială a României pentru luna august, susținând că deficitul comercial a ajuns la un nivel record și avertizând asupra dezechilibrelor tot mai mari din economie.

Petrecerea Divorțaților

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

Azi s-a publicat balanța comercială a României pe august. În august este un deficit comercial record. Este cel mai mare deficit comercial de la aderarea la Schengen. Ups.

Cum naiba? Consumul s-a prăbușit în România, dar deficitul comercial a crescut. Magie?Nu. Doar economie.

În decembrie 2024 am explicat că aderarea la Schengen va fi încă un ciocan în cap pentru economia României. Unii spuneau la TV că este bine, că bunurile din România vor ajunge mai repede în Ungaria, Bulgaria, Polonia etc.

Ghici ce? Și cei din Ungaria, Bulgaria, Polonia etc. au spus același lucru: că bunurile lor vor ajunge mai repede în magazinele din România

Bonus

România ține artificial cursul euro. Asta este ideal pentru producătorii din Ungaria, Bulgaria, Polonia etc. Practic, România consumă rezerva valutară, în acest fel subvenționând produsele externe. Super strategie economică

Extra bonus

România are cea mai mare inflație din Europa. Practic, bunurile produse în Ungaria, Bulgaria, Polonia etc. sunt mai competitive deoarece sunt produse cu inflație mult mai mică decât cea din România. Știi, săptămâna trecută Polonia ne-a bătut la fotbal cu 6-0. Tot cu 6-0 ne bate Polonia și la economie și la macroeconomie.

Concluzii

Sunt prieteni care mă întreabă de ce pierd timpul și explic economie pe rețelele sociale

Că oricum nu schimb nimic.

Sunt 2 motive:

1 . Eu sunt economist. Datoria mea profesională este să gândesc lucrurile din punct de vedere economic.

2 . Am și o datorie morală față de părinții mei, care m-au ținut 4 ani în facultate la ASE. Aș vrea să le demonstrez că nu am trecut prin ASE ca rața prin apă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

15 octombrie 2026 | Nodul Rutier Sebeș: Circulație închisă temporar pe Breteaua 5. Rută alternativă

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

în

14 octombrie 2026

De

Nodul Rutier Sebeș: Circulație închisă temporar pe Breteaua 5. Rută alternativă Joi, 15 octombrie 2026, în intervalul orar 07:00-18:00, se închide circulația pe Breteaua 5 a Nodului Rutier Sebeș, în vederea efectuării lucrărilor de remediere a sistemului rutier (frezare și așternere mixturi asfaltice). Breteaua 5 se desprinde din Breteaua directă (Breteaua 3) care conectează Autostrăzile […]

Citește mai mult

Actualitate

14 octombrie 2026 | Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva: Trafic restricționat la Sebeș. Care este motivul

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

14 octombrie 2026

De

Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva: Trafic restricționat la Sebeș. Care este motivul Traficul este restricționat miercuri, 14 octombrie 2026, cel târziu până la ora 16.00, pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva, între kilometrii 309+500 de metri și 311, la Sebeș. Se execută lucrări în urma unui eveniment rutier. Este vorba de curățarea rigolei mediane și transportul materialului rezultat. Banda […]

Citește mai mult

Actualitate

Prețurile ar putea crește cu până la 9% în noiembrie 2026. Expert: „Inflația lipicioasă riscă să împingă economia României în recesiune”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

14 octombrie 2026

De

Prețurile ar putea crește cu până la 9% în noiembrie 2026. Expert: „Inflația lipicioasă riscă să împingă economia României în recesiune” Economia României riscă să intre în recesiune pe fondul inflației persistente, al scumpirilor la energie, gaze și carburanți, dar și al reducerii consumului și al accentuării blocajelor financiare, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu. Acesta […]

Citește mai mult