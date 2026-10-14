Semnalul de alarmă tras de un cunoscut economist după publicarea balanței comerciale a României pentru luna august: ,,Un deficit comercial record. Cel mai mare deficit comercial de la aderarea la Schengen”

Economistul Radu Georgescu trage un semnal de alarmă după publicarea datelor privind balanța comercială a României pentru luna august, susținând că deficitul comercial a ajuns la un nivel record și avertizând asupra dezechilibrelor tot mai mari din economie.

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

Azi s-a publicat balanța comercială a României pe august. În august este un deficit comercial record. Este cel mai mare deficit comercial de la aderarea la Schengen. Ups.

Cum naiba? Consumul s-a prăbușit în România, dar deficitul comercial a crescut. Magie?Nu. Doar economie.

În decembrie 2024 am explicat că aderarea la Schengen va fi încă un ciocan în cap pentru economia României. Unii spuneau la TV că este bine, că bunurile din România vor ajunge mai repede în Ungaria, Bulgaria, Polonia etc.

Ghici ce? Și cei din Ungaria, Bulgaria, Polonia etc. au spus același lucru: că bunurile lor vor ajunge mai repede în magazinele din România

Bonus

România ține artificial cursul euro. Asta este ideal pentru producătorii din Ungaria, Bulgaria, Polonia etc. Practic, România consumă rezerva valutară, în acest fel subvenționând produsele externe. Super strategie economică

Extra bonus

România are cea mai mare inflație din Europa. Practic, bunurile produse în Ungaria, Bulgaria, Polonia etc. sunt mai competitive deoarece sunt produse cu inflație mult mai mică decât cea din România. Știi, săptămâna trecută Polonia ne-a bătut la fotbal cu 6-0. Tot cu 6-0 ne bate Polonia și la economie și la macroeconomie.

Concluzii

Sunt prieteni care mă întreabă de ce pierd timpul și explic economie pe rețelele sociale

Că oricum nu schimb nimic.

Sunt 2 motive:

1 . Eu sunt economist. Datoria mea profesională este să gândesc lucrurile din punct de vedere economic.

2 . Am și o datorie morală față de părinții mei, care m-au ținut 4 ani în facultate la ASE. Aș vrea să le demonstrez că nu am trecut prin ASE ca rața prin apă.

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