Semnal de alarmă tras de un cunoscut economist: „România ajunge pe ultimul loc în UE la salariul mediu net”
Semnal de alarmă tras de un cunoscut economist: „România ajunge pe ultimul loc în UE la salariul mediu net”
Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra mai multor evoluții economice recente pe care le consideră îngrijorătoare pentru România, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, astăzi, 3 noiembrie 2026.
Acesta susține că România ar fi ajuns la cel mai mic salariu mediu net din Uniunea Europeană, după ce Bulgaria ar fi depășit-o, în timp ce rezervele valutare ar fi înregistrat o scădere importantă.
Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul:
,,În ultima săptămână, în România s-au întâmplat lucruri foarte importante din punct de vedere economic. Evident că nu vorbește nimeni despre ele la TV sau în media. Hai să vorbim noi.
România are cel mai mic salariu net din UE, depășită de Bulgaria
INS a publicat salariul mediu net din România. În august, acesta este de 5.688 de lei, în scădere cu 2,3% față de iulie. Asta înseamnă 1.063 de euro. Bulgaria a publicat și ea salariul net. Este de 1.120 de euro. Este prima dată de când România a intrat în UE când Bulgaria depășește România la salariul mediu net. Iar România devine țara cu cel mai mic salariu net din UE.
Rezervele valutare ale României scad
Ieri, BNR a publicat rezervele valutare ale României. În octombrie, rezervele au scăzut cu aproximativ 2 miliarde de euro față de septembrie 2026. Iar față de octombrie 2025, rezervele României au scăzut cu 10%. Este cea mai mare scădere din ultimii 15 ani.
Ieri, Guvernul României s-a împrumutat cel mai scump din ultimii 15 ani
Ieri, Guvernul României a împrumutat 4,5 miliarde de euro. A plătit cele mai mari dobânzi la euro din ultimii 15 ani. Atât pe împrumuturile pe termen scurt (credit pe 4 ani, cu dobândă de 6%), cât și pe cele pe termen lung (credit pe 12 ani, cu dobândă de 7%).
România are cea mai mare scădere din UE a înmatriculărilor de mașini și a producției de mașini
În 2026 în România s-au înmatriculat cu 10% mai puține mașini decât în 2025. Iar Dacia are cea mai mare scădere a vânzărilor dintre grupurile europene producătoare de mașini, scadere de 10%
Concluzii
Unii spun că România este pe drumul cel bun din punct de vedere economic. Posibil.
Doar că suntem pe contrasens. Să fie economie!
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