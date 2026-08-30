Cum s-a produs accidentul de pe Transalpina, între Laz și Căpâlna, în care un tânăr motociclist din Vințu de Jos și-a pierdut viața: A lovit un parapet metalic

Un accident rutier mortal a avut loc duminică, 30 august 2026, pe DN 67 C, între localitățile Laz și Căpâlna.

Un tânăr motociclist, de 28 de ani, din Vințu de Jos și-a pierdut viața după ce ar fi pierdut controlul asupra motocicletei și a lovit parapetul metalic amplasat pe marginea părții carosabile.

Ce spune IPJ Alba despre accidentul mortal de pe DN 67 C

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 august 2026, în jurul orei 11.20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 67 C, între localitățile Laz și Căpâlna.

Din verificările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din comuna Vințu de Jos, în timp ce conducea o motocicletă, pe DN 67 C, la kilometrul 134, pe direcția de mers Sebeș- Șugag, ar fi pierdut controlul asupra acesteia, intrând în coliziune cu parapetul metalic amplasat pe marginea părții carosabile.

În urma accidentului, din nefericire, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare efectuate de către echipajele medicale, fiind declarat decesul acestuia.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

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