Șeful Statului Major al Apărării: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război”
„Dacă vă referiți la pregătirea populației în general, am mai spus de fiecare dată: când aducem în discuție reziliența națională, trebuie să luăm în calcul foarte multe alte aspecte. Trebuie să avem o populație pregătită pentru diferite situații de criză, și aici mă refer la incendii, la cutremure, la inundații, dar, în egală măsură, și o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război”, a declarat, marți, 20 ianuarie 2026, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.
Potrivit acestuia, Armata Română va începe, din acest an, pregătirea rezervei operaționale printr-un program de voluntariat, după modificarea Legii 446 privind pregătirea populației pentru apărare.
În funcție de buget, MApN își propune să pregătească între 1.000 și 2.000 de voluntari în 2026, iar capacitatea de instruire ar putea ajunge la 10.000 de persoane pe an.
„La pregătirea rezervei operaționale, începând din acest an, avem o modificare la Legea Pregătirii Populației pentru Apărare, la Legea 446. Știți că acum două săptămâni președintele a promulgat această modificare legislativă”, a precizat șeful Statului Major al Apărării.
Ministerul Apărării Naționale intenționează să aducă voluntari în unitățile militare pentru instruire de bază, în funcție de resursele bugetare disponibile.
„Începând din acest an, ne propunem să aducem în unitățile Ministerului Apărării Naționale, pe bază de voluntariat, oameni care să fie pregătiți într-o specializare de bază militară. O să continuăm aceste programe în funcție de resursele bugetare puse la dispoziție. Ne propunem anul acesta să pregătim un număr de 1.000–2.000 de militari, repet, în funcție de alocațiile bugetare, pentru că în momentul de față nu aș putea să vă dau o cifră exactă, pentru că nu avem încă bugetul de stat aprobat
„Cel mai probabil, în anul următor o să avem două până la trei serii de pregătire pe an. Capacitatea Armatei Române de a pregăti acest tip de militari este între 2.000 și 10.000 de militari pe an”, a mai spus generalul Gheorghiță Vlad.
