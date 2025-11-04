Șeful Dacia avertizează: Costurile din România pun în pericol producția. Marocul devine o alternativă
Șeful Dacia avertizează: Taxele și costurile din România împing producția spre Maroc
România riscă să piardă investiții importante în industria auto, avertizează Mihai Bordeanu, directorul general al Dacia România. El susține că fiscalitatea ridicată și costurile de producție crescute determină compania să analizeze extinderea producției în Maroc, o țară tot mai competitivă pentru investițiile auto, potrivit Economica.net.
„Sunt și unele elemente care se ameliorează, dar per total riscul este de scădere. Ar fi păcat să pierdem oportunități. Industria auto se află la un punct de cotitură și strategiile se vor reconfigura în următorii patru-cinci ani; ar fi important să fim în față”, a declarat Mihai Bordeanu.
Șeful Dacia a precizat că proiectul de extindere a uzinei din România este în continuare analizat, însă evoluția fiscalității și a prețurilor la energie nu avantajează țara noastră. „Poziția geografică și infrastructura în dezvoltare sunt puncte pozitive, dar clar, am fi mai competitivi dacă am avea costuri mai reduse”, a adăugat el.
Renault extinde producția și cercetarea în Maroc
Declarațiile vin în contextul în care grupul Renault își extinde operațiunile în Maroc. CEO-ul François Provost a semnat un acord cu autoritățile marocane pentru modernizarea fabricilor din Tanger și Casablanca și pentru reînnoirea modelelor Dacia Sandero, Logan, Jogger și Stepway, inclusiv lansarea primului motor hibrid pe modelul Sandero Stepway, programat pentru ultimul trimestru din 2026.
Pe termen mediu, uzinele marocane vor produce o nouă gamă Dacia electrificată, bazată pe o platformă tehnologică complet nouă, până în 2030. Renault estimează că unitățile din Maroc vor atinge o producție combinată de 400.000 de vehicule până la sfârșitul anului 2025, adică aproape 18% din producția totală a grupului.
În plus, compania va deschide centrul Renault Technologie Maroc (RTMA), dedicat cercetării, dezvoltării și ingineriei, în Tetouan și Tanger. Hub-ul tehnologic ar urma să creeze aproximativ 7.000 de locuri de muncă directe și indirecte până în 2030, consolidând poziția Marocului ca pol strategic pentru industria auto.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Acord în coaliție pentru reforma administrației: Reducerea posturilor va afecta în jur de 13.000 de funcționari
Acord în coaliție pentru reforma administrației: Reducerea posturilor va afecta în jur de 13.000 de funcționari Coaliția de guvernare a ajuns, marți, la un acord privind reforma administrației. La nivelul administrației locale, se preconizează o reducere de aproximativ 13.000 de posturi, în timp ce la nivel central scăderea va fi de circa 10%, măsură care […]
Diplome false folosite pentru angajări și promovări la ANAF și Ministerul Finanțelor. Zeci de funcționari au rămas în funcții chiar și după anularea actelor
Diplome false folosite pentru angajări și promovări la ANAF și Ministerul Finanțelor. Unele acte au fost anulate, dar fără consecințe imediate Cincizeci de angajați ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și ai Ministerului Finanțelor ar fi fost angajați sau promovați pe baza unor diplome false, obținute de la două universități-fantomă. Deși unele dintre aceste […]
Cum va fi vremea până la 1 Decembrie 2025. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi vremea până la 1 Decembrie. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni Meteorologii anunță o lună noiembrie mai caldă decât în mod obișnuit. Potrivit prognozei publicate pentru perioada 3 noiembrie – 1 decembrie, valorile termice vor fi, în general, peste mediile climatologice, iar precipitațiile vor varia de la o regiune la alta. Citește […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Șeful Dacia avertizează: Costurile din România pun în pericol producția. Marocul devine o alternativă
Șeful Dacia avertizează: Taxele și costurile din România împing producția spre Maroc România riscă să piardă investiții importante în industria...
Acord în coaliție pentru reforma administrației: Reducerea posturilor va afecta în jur de 13.000 de funcționari
Acord în coaliție pentru reforma administrației: Reducerea posturilor va afecta în jur de 13.000 de funcționari Coaliția de guvernare a...
Știrea Zilei
Rata șomajului în Alba continuă să crească. Județul se află peste media națională, iar mediul rural este cel mai afectat
Rata șomajului în Alba rămâne îngrijorătoare. Județul se află peste media națională, iar mediul rural este cel mai afectat Potrivit...
Turismul în Alba, în creștere în august 2025: Alba Iulia și Sebeș, cel mai mare număr de turiști din mediul urban, iar Șugag și Rimetea din mediul rural. Județul nostru, penultimul în Regiunea Centru
Turismul în Alba, în creștere în august 2025: Alba Iulia și Sebeș, cel mai mare număr de turiști din mediul...
Curier Județean
5 noiembrie | Târg de animale la Câmpeni: Bovine și ovine de la crescători doar din județul Alba. Unde va avea loc
Târg de animale la Câmpeni: Bovine și ovine de la crescători doar din județul Alba. Unde va avea loc Târgul...
Spitalul Municipal Sebeș cumpără echipamente pentru dotarea ambulatoriul integrat. Proiect în valoare de peste 11 milioane lei
Spitalul Municipal Sebeș cumpără echipamente pentru dotarea ambulatoriul integrat. Proiect în valoare de peste 11 milioane lei Spitalul Municipal Sebeș...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba Cetatea...
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi Cea...