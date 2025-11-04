Șeful Dacia avertizează: Costurile din România pun în pericol producția. Marocul devine o alternativă

Șeful Dacia avertizează: Taxele și costurile din România împing producția spre Maroc

România riscă să piardă investiții importante în industria auto, avertizează Mihai Bordeanu, directorul general al Dacia România. El susține că fiscalitatea ridicată și costurile de producție crescute determină compania să analizeze extinderea producției în Maroc, o țară tot mai competitivă pentru investițiile auto, potrivit Economica.net.

„Sunt și unele elemente care se ameliorează, dar per total riscul este de scădere. Ar fi păcat să pierdem oportunități. Industria auto se află la un punct de cotitură și strategiile se vor reconfigura în următorii patru-cinci ani; ar fi important să fim în față”, a declarat Mihai Bordeanu.

Șeful Dacia a precizat că proiectul de extindere a uzinei din România este în continuare analizat, însă evoluția fiscalității și a prețurilor la energie nu avantajează țara noastră. „Poziția geografică și infrastructura în dezvoltare sunt puncte pozitive, dar clar, am fi mai competitivi dacă am avea costuri mai reduse”, a adăugat el.

Renault extinde producția și cercetarea în Maroc

Declarațiile vin în contextul în care grupul Renault își extinde operațiunile în Maroc. CEO-ul François Provost a semnat un acord cu autoritățile marocane pentru modernizarea fabricilor din Tanger și Casablanca și pentru reînnoirea modelelor Dacia Sandero, Logan, Jogger și Stepway, inclusiv lansarea primului motor hibrid pe modelul Sandero Stepway, programat pentru ultimul trimestru din 2026.

Pe termen mediu, uzinele marocane vor produce o nouă gamă Dacia electrificată, bazată pe o platformă tehnologică complet nouă, până în 2030. Renault estimează că unitățile din Maroc vor atinge o producție combinată de 400.000 de vehicule până la sfârșitul anului 2025, adică aproape 18% din producția totală a grupului.

În plus, compania va deschide centrul Renault Technologie Maroc (RTMA), dedicat cercetării, dezvoltării și ingineriei, în Tetouan și Tanger. Hub-ul tehnologic ar urma să creeze aproximativ 7.000 de locuri de muncă directe și indirecte până în 2030, consolidând poziția Marocului ca pol strategic pentru industria auto.

