Șefa secției judiciare a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia se va pensiona: Decret semnat de președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a semnat, vineri, 8 august 2025, un decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Bălțat-Cetean Maria, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba-Iulia, delegată în funcția de procuror șef Secție judiciară la această unitate de parchet.
Asta în vederea pensionării, la data de 1 septembrie 2025.
Președintele României, Nicușor Dan, a mai semnat, vineri, 8 august 2025, următoarele decrete:
- Decret pentru constatarea vacanței unei funcţii de membru al Guvernului României prin demisia domnului Michael-Dragoş Anastasiu, viceprim-ministru;
- Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Părăușanu Mihaela, cu grad profesional de judecătorie, la Judecătoria Buftea, la data de 1 septembrie 2025;
- Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Nolden Nicoleta, cu grad profesional de curte de apel, la Tribunalul Giurgiu, la data de 1 septembrie 2025;
- Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a domnului Filipoaia Mihai-Mureș, cu grad profesional de judecătorie, la Judecătoria Bistrița, la data de 1 septembrie 2025;
- Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Gașpar Rodica-Steluța, cu grad profesional de tribunal, la Tribunalul Dolj, la data de 1 septembrie 2025;
- Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Oprea Liliana, cu grad profesional de curte de apel, la Tribunalul Olt, la data de 1 septembrie 2025;
- Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Tănăsescu Caterina, cu grad profesional de curte de apel, la Tribunalul Dolj, la data de 1 septembrie 2025;
- Decret privind reîncadrarea în funcția de judecător a doamnei Bîță Nicoleta-Daniela, cu grad profesional de judecătorie, la Judecătoria Iași, la data de 1 septembrie 2025;
- Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Dubăț Ioana-Lorena, prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad – pensionare, la data de 1 septembrie 2025;
- Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Vasile Cănel, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fetești, delegat în funcția de prim-procuror la această unitate de parchet – pensionare, la data de 1 septembrie 2025;
- Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Bucur Elena-Eliana, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București – pensionare, la data de 8 septembrie 2025;
