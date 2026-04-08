Secția de Neonatologie a Spitalului Orășenesc Cugir, dotată cu echipamente de resuscitare a nou-născutului și de screening: Achiziție în derulare

Spitalul Orășenesc Cugir a lansat, marți, 7 aprilie 2026 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente noi pentru Secția de Neonatologie a unității medicale.

Procedura de achiziție este împărțită pe următoarele loturi: Lot 1 – Resuscitator neonatal cu piesă -T; Lot 2 – Monitor funcții vitale neonatal; Lot 3 – Injectomat; Lot 4 – Sistem Bubble CPAC neonatal; Lot 5 – Pulsoximetru neonatal.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 53.553 de lei, fără TVA. Achiziția se face din venituri proprii ale spitalului din Cugir.

Data limită pentru primirea ofertelor este 20 aprilie 2026.

Dotarea compartimentului de neonatologie cu echipamente specifice va permite:

-realizarea resuscitării neonatale în primele minute de viață

-prevenirea hipotermiei neonatale prin stabilizare termică imediată

-monitorizarea continuă a funcțiilor vitale ale nou-născutului

-administrarea controlată și precisă a tratamentului perfuzabil

-inițierea suportului respirator non-invaziv în caz de detresă respiratorie

-realizarea screeningului neonatal pentru depistarea precoce a malformațiilor cardiace
congenitale

Justificarea necesității investiției

„Compartimentul de neonatologie are rolul de a asigura evaluarea, stabilizarea și îngrijirea nou- născuților imediat după naștere. Nou-născutul reprezintă o categorie de pacienți cu vulnerabilitate crescută, la care deteriorarea funcțiilor vitale poate apărea rapid în primele minute de viață. În acest context, existența echipamentelor dedicate stabilizării și resuscitării neonatale este esențială pentru prevenirea complicațiilor severe.

Resuscitarea neonatală reprezintă una dintre intervențiile medicale critice care trebuie realizate în primele minute de viață ale nou-născutului în cazul adaptării dificile la viața extrauterină.

Echipamentele dedicate resuscitării neonatale permit realizarea ventilației controlate și stabilizarea
funcțiilor vitale ale nou-născutului în situațiile de urgență.

Screeningul pentru depistarea cardiopatiilor congenitale critice prin pulsoximetrie este recunoscut la nivel internațional ca metodă eficientă de diagnostic precoce și este integrat în numeroase programe de sănătate neonatală.

Implementarea acestui screening permite identificarea hipoxemiei asociate malformațiilor cardiace congenitale înainte de apariția manifestărilor clinice severe și facilitează instituirea rapidă a tratamentului adecvat, reducând semnificativ riscul de complicații majore.

Aceste echipamente sunt indispensabile pentru desfășurarea activității medicale în condiții de
siguranță și pentru respectarea standardelor de bună practică medicală.”, justifică unitatea medicală necesitatea investiției.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

FOTO | Irina-Rita Codrea, de la Colegiul Național „David Prodan" din Cugir, performanță deosebită: Locul III la Olimpiada Națională de Religie, cultul greco-catolic

Irina-Rita Codrea, elevă de la Colegiul Național „David Prodan" din Cugir, a reușit o performanță deosebită la Olimpiada Națională de Religie: locul III. Olimpiada Națională de Religie, cultul greco-catolic s-a desfășurat la Baia Mare, […]

UPDATE | INCENDIU la o școală din comuna Unirea: Flăcările au cuprins o încăpere din unitatea de învățământ. Pompierii intervin cu două autospeciale

INCENDIU la o școală din comuna Unirea: Pompierii intervin de urgență cu două autospeciale  Pompierii din Aiud intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit, din primele informații, la școala din localitatea Ciugudu de Jos, comuna Unirea. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în loc. Ciugudu de Jos, com. Unirea. […]

ACCIDENT pe o stradă din Alba Iulia: Traficul se desfășoară alternativ în urma unui eveniment rutier

ACCIDENT pe o stradă din Alba Iulia: Traficul se desfășoară alternativ în urma unui eveniment rutier Traficul de pe strada Regimentul V Vânători din municipiul Alba Iulia se desfășoară alternativ în aceste momente din cauza unui eveniment rutier.  Din primele informații disponibile, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, cei implicați neavând nevoie de intervenția […]

