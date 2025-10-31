FOTO | Se lucrează constant la tunelurile de pe Autostrada A1 Sebeș – Nădlac. Progres semnificativ pe sectorul Margina – Holdea
Se lucrează constant la tunelurile de pe Autostrada A1 Sebeș – Nădlac
Lucrările la tunelurile de pe sectorul lipsă de 9,13 km al autostrăzii A1 Sibiu (Sebeș) – Timișoara – Nădlac 2, între Margina și Holdea, avansează constant, fiind deschise 11 fronturi de lucru pentru realizarea galeriilor. Antreprenorul desfășoară activități complexe, care includ excavațiile și evacuarea materialului din galerii, montarea umbrelor de protecție și a ancorelor, instalarea cintrelor pentru sprijiniri, a plaselor și aplicarea straturilor de torcret. În paralel, se efectuează lucrări de consolidare a terenului din zona tunelurilor.
La tunelul 1, unde prima galerie a fost deja străpunsă, se lucrează la structura de rezistență, fiind turnat radierul și pregătindu-se montarea hidroizolației. În a doua galerie a aceluiași tunel, lucrările la structura de rezistență sunt în desfășurare, inclusiv turnarea radierului. În zona celui de-al doilea tunel, unde o parte din galerii se realizează prin metoda „cut & cover”, lucrările de protecție executate de la suprafață sunt aproape finalizate, iar activitățile subterane au început.
Pe lângă lucrările la tuneluri, antreprenorul derulează și lucrări de terasamente, scurgere a apelor și la structurile de pe traseu, inclusiv poduri și pasaje, unde se lucrează la armare, cofrare, rigle, cuzineți și montarea dispozitivelor antiseismice.
La finalul lunii octombrie, stadiul fizic al lucrărilor a depășit 40%, pe șantier fiind mobilizați aproximativ 800 de muncitori și peste 200 de utilaje. Progresul constant al lucrărilor avansează astfel finalizarea sectorului-lipsă, care va conecta autostrada A1 între Sibiu și Nădlac.
Sursa: DRDP Timişoara
