Curier Județean

Se deschide sezonul teraselor 2026 în Alba Iulia: Cum se obține Certificatul de Urbanism pentru terasa sezonieră

Ioana Oprean

acum o oră

Odată cu vremea bună apar și solicitările operatorilor economici din domeniul HORECA pentru amenajarea teraselor sezoniere pe domeniul public al municipiului Alba Iulia.

Pentru desfășurarea acestei activități există un Regulament privind ocuparea domeniului public, aprobat prin HCL nr. 311/2024, care stabilește condițiile de amplasare și modul de amenajare al teraselor, a reamintit, luni, 16 martie 2026, Alex Damian, arhitect șef al municipiului Alba Iulia.

În privința comerțului de întâmpinare pentru unitățile de alimentație publică, adică terasele amplasate în fața restaurantelor sau a localurilor, este necesar contract de închiriere a domeniului public, a precizat Alex Damian.

Cum se obține Certificatul de Urbanism pentru terasa sezonieră:

Pentru amenajarea unei terase de tip comerț de întâmpinare, primul pas este solicitarea Certificatului de Urbanism.

Cererea se poate depune:

*online – www.urbanism.apulum.ro (secțiunea cereri)

*fizic – Biroul Unic, camera 7, Primăria Alba Iulia

Documentele necesare:

-cerere tip completată în aplicație sau la ghișeu

-extras de carte funciară al spațiului de alimentație publică

-copie după CUI-ul agentului economic

-copie după Certificatul Constatator emis de Registrul Comerțului (pentru punctul de lucru, după caz)

-copie după actul de identitate al reprezentantului legal

-plan de situație cu suprafața de teren pentru amplasarea terasei

Procedură simplificată pentru antreprenori

Pentru a sprijini mediul de afaceri din domeniul HORECA, verificarea privind datoriile la bugetul local nu mai trebuie făcută de solicitant.

Această verificare se realizează administrativ, intern, de către Primărie.

Amenajarea teraselor

Regulamentul aprobat de Consiliul Local include:

• modele de amenajare recomandate

• tipuri de mobilier

• palete de culori și materiale

Dacă terasa este amenajată exact conform regulamentului, NU mai este necesar avizul Comisiei Tehnice de Evenimente.

Dacă operatorul economic dorește o amenajare personalizată, diferită de variantele prevăzute în regulament, avizul Comisiei Tehnice de Evenimente devine obligatoriu.

„Spațiul public aparține tuturor cetățenilor, iar modul în care acesta este amenajat contribuie direct la imaginea pe care municipiul Alba Iulia o prezintă atât locuitorilor, cât și turiștilor care ne vizitează.

Din acest motiv, îi rugăm pe toți operatorii economici să respecte prevederile regulamentului privind amenajarea teraselor. Identitatea vizuală a spațiului public este mai mult decât un detaliu estetic – este un adevărat ambasador al orașului nostru.

Îi invităm pe toți cetățenii să se bucure de o limonadă rece pe terasele din Alba Iulia, dar în același timp să ne sprijine în menținerea unui spațiu public de calitate.

Dacă observați nereguli în desfășurarea activităților de comerț sezonier, vă rugăm să le semnalați la adresa: [email protected]

Pentru o mai bună informare, atașăm și anexele regulamentului de ocupare a domeniului public, astfel încât toată lumea să poată vedea modul de amenajare recomandat pentru amenajarea teraselor.

Vă doresc o primăvară frumoasă și cât mai multe momente plăcute pe terasele din oraș!”, a precizat Alex Damian, arhitect șef al municipiului Alba Iulia.

Regulamentul privind ocuparea domeniului public poate fi studiat AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

