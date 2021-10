Se cere RETRAGEREA cetățeniei lui Raed Arafat: „De unde puterea de a stabili prioritatea sănătății și a durerii oamenilor?”

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, în contextul declarațiilor șefului Departamentului pentru Situații de Urgenţă, dr. Raed Arafat, care a anunțat în data de 4 octombrie, că din cauza creşterii numărului cazurilor de COVID-19, managerii unităților sanitare publice cu paturi vor suspenda internările pentru intervenţiile chirurgicale şi pentru alte tratamente şi investigații care nu reprezintă urgențe, cu anumite excepții.

Raed Arafat a făcut o serie de declarații halucinante referitoare la Ordin, după ședința de guvern. El a afirmat că i s-a spus, fără a preciza cine i-a spus, că Ordinul nu trebuie să fie publicat în Monitorul Oficial și apoi a recunoscut că documentul nu respectă nici măcar Constituția.

Acum se cere public retragerea cetățeniei lui Raed Arafat. O fac ecologiștii prin vocea președintelui partidului, Dănuț Pop:

”Partidul Ecologist Român ia atitudine după declarațiile stupefiante ale sefului DSU, dr. RAED ARAFAT, din conferinta de ieri. Liderul PER, Dănuț Pop, il acuză pe seful DSU, Raed Arafat de nerespectarea Constituiei privind accesul la sănatate al romanilor.

„Explicațiile dr. Raed Arafat depăsesc orice limita de bun simț și de respect fata de cetatenii acestei țări! A recunoscut clar incalcarea dreptului privind accesul neingradit la serviciile medicale. Este o formă de abuz de la cel mai înalt nivel al statului român!

A actionat in cunostință de cauză iar o astfel de măsură restrictivă privind dreptul la sanatate excede cu mult atribitiile sale ca sef DSU.

Trebuie să se gandească la Juramantul pe care l-a făcut la dobandirea cetățeniei române. A se vedea LEGEA nr.21 din 1 martie 1991 cetăţeniei române

„Art. 20. – Persoana careia i se acorda cetatenia romana potrivit art. 8 alin. 1 si 3 si art. 9 depune, in termen de 6 luni, in fata ministrului justitiei sau a subsecretarului de stat delegat anume in acest scop, juramintul de credinta fa ta de Romania.

Juramintul are urmatorul continut: „Jur sa fiu devotat patriei si poporului roman, sa apar drepturile si interesele nationale, sa respect Constitutia si legile Romaniei”. Ca să nu mai vorbim si despre juramantul privind exercitarea profesiei de medic.

Cred că in acest moment, Raed Arafat se incadreaza cu succes la retragerea cetateniei române. Art. 32 din aceeasi lege spune că „Orice autoritate sau persoana care are cunostinta de existenta unui motiv pentru retragerea cetateniei romane poate sesiza, in scris, comisia de pe linga Ministerul Justitiei, avind obligatia sa produca dovezile de care dispune. Comisia sesizata poate cere date sau informatii de la orice autoritate sau persoana care are cunostinta despre existenta situatiei prevazute la art. 25.”

Desigur ca orice român aflat in suferință a criticat aceasta masura si ar trebui ca institutiile competente să se autosesizeze.

Este strigator la Cer să interzici accesul in spitale a cetătenilor, indiferent de caz! De unde puterea de a stabili prioritatea sănatatii și a durerii oamenilor?

In acest context, Partidul Ecologist Român cere retragerea cetateniei dr. Raed Arafat” a declarat Dănuț Pop, liderul PER în comunicatul remis redacției.

Sursa: stiripesurse.ro