SCUTUL PĂDURII în Alba: AMENZI de aproape 30.000 de lei și o cantitate de 40 de metri cubi de lemn confiscată
Vineri, 24 octombrie 2025, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori.
Au fost vizate și fapte ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.
Potrivit IPJ Alba, la acțiune, alături de polițiști, au participat specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Alba.
În cadrul acțiunii, au fost efectuate 32 controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos. Au fost verificate 35 de autovehicule și au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 29.315 lei.
Totodată, a fost confiscată cantitatea de 39,59 metri cubi de material lemnos, în valoare de 11.258 de lei.
Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru descurajarea activităților ilegale din domeniul silvic, a transmis IPJ Alba.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
