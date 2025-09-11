Școlile care au amânat festivitățile de deschidere, necunoscute OFICIAL la nivel național: Ministerul nu deține o statistică clară

Ministerul Educației nu deține o statistică clară: Școlile care au amânat festivitățile de deschidere rămân necunoscute OFICIAL la nivel național

Luni, 8 septembrie 2025, a început noul an școlar pentru aproximativ trei milioane de preșcolari și elevi, însă prima zi a fost atipică. Cadrele didactice au fost împărțite între cei care și-au primit elevii așa cum o fac în fiecare an și cei care au ales să boicoteze festivitățile de deschidere. Unii profesori nu au participat la festivități, iar alții le-au spus elevilor că vor veni la școală abia de marți.

Ministerul Educației nu deține o statistică clară privind școlile care, prin decizia consiliului de administrație, au ales să nu primească elevii luni. Situația este complicată de schimbările de ultim moment: mulți directori au anunțat inițial părinții că școlile vor rămâne închise pe 8 septembrie, dar ulterior s-au răzgândit, iar festivitățile au avut loc, ca în anii anteriori.

Începând de marți, 9 septembrie 2025, învățătorii și diriginții care și-au preluat deja elevii le-au comunica orarul provizoriu. Rămâne însă neclar ce se întâmplă cu cei care au fost anunțați să nu vină luni. Conform legii, profesorii nu pot lipsi nemotivat pe parcursul anului școlar, decât dacă există un conflict de muncă declarat de sindicate.

Totodată, această situație a stârnit nemulțumiri în rândul părinților, care au trebuit să-și adapteze programul pentru a se ocupa de copii în prima zi de școală. Mulți au reclamat lipsa de comunicare clară și schimbările de ultim moment, cerând autorităților să ofere mai multă predictibilitate pentru anul școlar următor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI