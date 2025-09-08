Rămâi conectat

VIDEO | Noul an școlar deschis oficial la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan" Alba Iulia: Emoții imense pentru „boboci", bucuria revederii pentru elevii „cu vechime"

Noul an școlar deschis oficial la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia

La Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a avut loc, în dimineața zilei de luni, 8 septembrie 2025, o festivitate care a marcat deschiderea anului școlar 2025-2026.

Emoțiile au fost imense pentru „bobocii” de la „HCC”.

Elevii „cu vechime” pe băncile colegiului albaiulian au trăit și ei la intensitate maximă bucuria revederii.

După încheierea festivității, elevii s-au îndreptat rapid spre sălile de curs, nerăbdători să înceapă efectiv noul an școlar.

Elevii vor avea cursuri între 8 septembrie 2025 și 19 iunie 2026, ceea ce înseamnă 36 de săptămâni de școală. Există, totuși, câteva excepții pentru clasele terminale.

Astfel, elevii de clasa a VIII-a vor încheia cursurile pe 12 iunie 2026, iar cei din clasele a XII-a și a XIII-a vor termina și mai devreme, pe 5 iunie 2026. În cazul liceelor tehnologice și școlilor profesionale, anul școlar se va prelungi până pe 26 iunie 2026.

Cele 5 module sunt împărțite astfel:

  • Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025
  • Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025
  • Modulul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor școlare)
  • Modulul 4: 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026
  • Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Inspectoratele școlare județene, dar și cel al municipiului București, au libertatea de a stabili pe plan local datele exacte pentru unele module, în urma consultării cu părinții și profesorii.

