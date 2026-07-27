Pensii august 2026 | Data la care intră pensiile pe card și când sunt distribuite prin Poșta Română
Data la care intră pensiile pe card și când sunt distribuite prin Poșta Română
Pensiile și alocațiile de stat vor fi plătite și în luna august 2026 conform calendarului obișnuit, fără întârzieri cauzate de sărbătorile legale. Deși Adormirea Maicii Domnului, celebrată pe 15 august, este zi liberă legală, aceasta cade într-o zi de sâmbătă, astfel că programul de virare a sumelor și distribuirea lor prin Poșta Română nu vor fi afectate.
Pensiile vor fi achitate, ca de obicei, în intervalul 1-15 august, potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP).
Pensionarii care își primesc drepturile prin mandat poștal nu vor avea parte de întârzieri. Conform planului, Poșta Română distribuie pensiile în perioada 1-15 a fiecărei luni. Cum primele două zile din august sunt în weekend, factorii poștali vor începe livrarea pensiilor luni, 3 august.
Pensionarii care își primesc drepturile prin mandat poștal nu vor avea parte de întârzieri. Conform planului, Poșta Română distribuie pensiile în perioada 1-15 a fiecărei luni. Cum primele două zile din august sunt în weekend, factorii poștali vor începe livrarea pensiilor luni, 3 august.
Cum sunt plătite pensiile pentru românii din afara țării și prima pensie
Există și categorii de beneficiari pentru care plata pensiei urmează reguli diferite.
În cazul pensionarilor care locuiesc în străinătate, pensiile sunt virate în perioada 19–22 iulie în conturile deschise la Citibank. Pentru cei care utilizează alte instituții bancare, transferul sumelor poate necesita încă două sau trei zile până la creditarea efectivă a conturilor.
Tot prin Poșta Română sunt efectuate și primele plăți pentru persoanele care intră în sistemul public de pensii.
Beneficiarii care urmează să încaseze prima pensie primesc drepturile bănești în intervalul 13–15 iulie, după care plata se va realiza direct pe card.
În aceeași perioadă, între 13 și 15 iulie, primesc pensia prin Poșta Română și persoanele care au primit în luna iunie decizii privind orice tip de recalculare a pensiei.
În situațiile în care există diferențe restante de achitat, acestea ar putea fi plătite în lunile următoare.
De la 1 august 2026 crește stagiul complet de cotizare pentru femei
Pe lângă calendarul plăților, începutul lunii august aduce și o schimbare în sistemul public de pensii.
Începând cu 1 august 2026, stagiul complet de cotizare pentru femei crește cu încă o lună, de la 33 de ani și 5 luni la 33 de ani și 6 luni.
Modificarea face parte din calendarul prevăzut de legea pensiilor adoptată în septembrie 2024 și nu reprezintă o măsură introdusă de actualul Guvern.
În prezent, regulile privind pensionarea diferă între femei și bărbați. Pentru bărbați, condițiile sunt deja stabilite: pensionarea are loc la 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.
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