Antonio Docea (Juniorul Aiud), golgheterul Campionatului Județean Under 15, cu 31 de reușite!

Antonio Docea, fotbalist legitimat la Juniorul Aiud, este golgheterul Campionatului Județean Under 15, la distanță considerabilă de al doilea marcator, Ștefan Tutuian (Sportul Câmpeni).
Talentatul jucător născut în 2011 și-a trecut în cont 31 de reușite, un sfert din totalul propriei formații, clasată pe poziția secundă, care a înscris în stagiunea curentă 121 de goluri, fiind recordmena ofensivei într-un campionat spectaculos, dar și cu cea mai bună defensivă! În topul eficacității urmează liderul Școala de Fotbal Valea Frumoasei (singura neînvinsă), cu 70 de goluri, și Sportul Câmpeni (locul al treilea), cu 62 de goluri.
S-au disputat 10 runde, iar Antonio Docea are o medie extraordinară de reușite în actuala ediție. În stagiunea 2025/2026 în competiția organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba participă 8 echipe, ierarhia la zi fiind următoarea: 1. Școala de Fotbal Valea Frumoasei – 28 (70-11), 2. Juniorul Aiud 25 (121-6), 3. Sportul Câmpeni 17 (62-30), 4. CS Zlatna 16 (40-61), 5. Spicul Daia Română 13 (30-58), 6. AFC Micești 10 (27-75), 7. Viitorul Vama Seacă 7 (32-58), 8. Industria Galda 0 (17-100). În duelurile dintre primele două clasate s-a înregistrat o remiză albă pe Valea Sebeșului, pentru ca în retur liderul să câștige în deplasare, scor 3-0. În retur, la Under 15 va începe un campionat nou, cu competitoare din Sibiu și Hunedoara, respectiv primele două clasate din Alba.
Dar iată principalii marcatori ai campionatului Under 15, conform informațiilor furnizate de AJF Alba: *31 goluri: Antonio Ovidiu Docea (Juniorul Aiud); *19 goluri: Ștefan Ioan Tutuian (Sportul Câmpeni); *14 goluri: Gabriel Sorin Onișor (Viitorul Vama Seacă); *11 goluri: Radu Marian Muntean (CS Zlatna); *10 goluri: Tudor Mărginean (Școala de Fotbal Valea Frumoasei); *7 goluri: Marco Ioan Ispas (Spicul Daia Română); *6 goluri: Denis Ștefan Măturar (AFC Micești); *4 goluri: Raul Cristian Raica (Industria Galda de Jos).
