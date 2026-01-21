Sport

Antonio Docea (Juniorul Aiud), golgheterul Campionatului Județean Under 15, cu 31 de reușite!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

Antonio Docea (Juniorul Aiud) este golgheterul Campionatului Județean Under 15, cu 31 de reușite!

Antonio Docea, fotbalist legitimat la Juniorul Aiud, este golgheterul Campionatului Județean Under 15, la distanță considerabilă de al doilea marcator, Ștefan Tutuian (Sportul Câmpeni).

Citește și: Robert Vuțu (Academia Șona), golgheter în Campionatul Under17-Under 16, cu 24 de reușite

Talentatul jucător născut în 2011 și-a trecut în cont 31 de reușite, un sfert din totalul propriei formații, clasată pe poziția secundă, care a înscris în stagiunea curentă 121 de goluri, fiind recordmena ofensivei într-un campionat spectaculos, dar și cu cea mai bună defensivă! În topul eficacității urmează liderul Școala de Fotbal Valea Frumoasei (singura neînvinsă), cu 70 de goluri, și Sportul Câmpeni (locul al treilea), cu 62 de goluri.

S-au disputat 10 runde, iar Antonio Docea are o medie extraordinară de reușite în actuala ediție. În stagiunea 2025/2026 în competiția organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba participă 8 echipe, ierarhia la zi fiind următoarea: 1. Școala de Fotbal Valea Frumoasei – 28 (70-11), 2. Juniorul Aiud 25 (121-6), 3. Sportul Câmpeni 17 (62-30), 4. CS Zlatna 16 (40-61), 5. Spicul Daia Română 13 (30-58), 6. AFC Micești 10 (27-75), 7. Viitorul Vama Seacă 7 (32-58), 8. Industria Galda 0 (17-100). În duelurile dintre primele două clasate s-a înregistrat o remiză albă pe Valea Sebeșului, pentru ca în retur liderul să câștige în deplasare, scor 3-0. În retur, la Under 15 va începe un campionat nou, cu competitoare din Sibiu și Hunedoara, respectiv primele două clasate din Alba.

Dar iată principalii marcatori ai campionatului Under 15, conform informațiilor furnizate de AJF Alba: *31 goluri: Antonio Ovidiu Docea (Juniorul Aiud); *19 goluri: Ștefan Ioan Tutuian (Sportul Câmpeni); *14 goluri: Gabriel Sorin Onișor (Viitorul Vama Seacă); *11 goluri: Radu Marian Muntean (CS Zlatna); *10 goluri: Tudor Mărginean (Școala de Fotbal Valea Frumoasei); *7 goluri: Marco Ioan Ispas (Spicul Daia Română); *6 goluri: Denis Ștefan Măturar (AFC Micești); *4 goluri: Raul Cristian Raica (Industria Galda de Jos).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Viitorul Sântimbru, liderul turului în Alba, după un deceniu | Vezi lotul campioanei și marcatorii din prima parte a SuperLigii

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

21 ianuarie 2026

De

Viitorul Sântimbru, liderul turului în Alba, după un deceniu | Lotul campioanei și marcatorii primei clasate din prima parte a SuperLigii Viitorul Sântimbru iernează, după un deceniu, în postura de campioană a turului în SuperLiga Alba (cel de-al patrulea eșalon fotbalistic) și are planuri îndrăznețe, etapizat: câștigarea stagiunii, participarea la barajul de Liga 3 și […]

Citește mai mult

Sport

Alba, pe primele locuri în topul județelor, după numărul de academii de fotbal înregistrate la FRF!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

21 ianuarie 2026

De

Alba se regăsește pe primele locuri în topul județelor, după numărul de academii de fotbal înregistrate la FRF! Județul Alba se regăsește pe primele locuri în topul județelor din România, după numărul de academii de fotbal înregistrate la Federația Română de Fotbal la începului acestui an. Acest lucru merită apreciat cum se cuvine și reflectă […]

Citește mai mult

Sport

Edi Iordănescu, mesaj de susținere pentru Nicolae Stanciu și Răzvan Marin: ,,Doi dintre jucătorii influenți, exponențiali”. Ce spune fostul selecționer

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de ore

în

20 ianuarie 2026

De

Edi Iordănescu, mesaj de susținere pentru Nicolae Stanciu și Răzvan Marin: ,,Doi dintre jucătorii influenți, exponențiali”. Ce spune fostul selecționer Fostul selecționer este convins că Stanciu și Răzvan Marin își vor regăsi forma maximă și consideră că aceștia nu ar trebui scoși din angrenajul echipei naționale. Tehnicianul susține că ambii jucători trebuie să primească în […]

Citește mai mult