Când se spune „Hristos S-a Înălțat” și ce înseamnă în tradiția creștină. Care este răspunsul corect și semnificația lui
Sărbătoarea Înălțării Domnului, care are loc la 40 de zile după Paște, iar din această zi, care în 2026 pică pe 21 mai, „Hristos a Înviat” este înlocuit cu „Hristos S-a Înălțat”, un salut cu o semnificație profundă în tradiția creștină.
Iată cât timp se spune, de fapt, „Hristos S-a Înălțat!” și ce semnifică acest salut.
Ce înseamnă „Hristos S-a Înălțat” în tradiția creștină
Expresia „Hristos S-a Înălțat” este un salut important în tradiția creștină și amintește de momentul în care Iisus Hristos S-a înălțat la cer, la 40 de zile după Înviere. Prin aceste cuvinte, credincioșii își arată credința că Hristos a biruit moartea și S-a întors la Tatăl Ceresc.
În credința ortodoxă, Înălțarea Domnului are o semnificație profundă. Se spune că, prin suferința, moartea și Învierea Sa, Iisus a adus speranță oamenilor și le-a deschis calea spre viața veșnică. De aceea, atunci când oamenii spun „Hristos S-a Înălțat”, ei nu rostesc doar un salut, ci își mărturisesc pur și simplu credința.
Acest salut continuă, într-un fel, bucuria din perioada Paștelui. Așa cum oamenii spun „Hristos a Înviat!” pentru a sărbători Învierea Domnului, salutul „Hristos S-a Înălțat!” amintește că Hristos S-a ridicat la cer și rămâne alături de credincioși prin credință și prin Biserică. În tradiția românească, cele două saluturi sunt strâns legate între ele. Dacă Învierea vorbește despre victoria asupra morții, Înălțarea aduce ideea de speranță, apropiere de Dumnezeu și promisiunea vieții veșnice.
Pentru mulți credincioși, aceste cuvinte sunt și un semn de bucurie și liniște sufletească. Salutul „Hristos S-A Înălțat” amintește că viața nu se oprește doar la lumea aceasta și că omul este chemat spre ceva mai bun, spre apropierea de Dumnezeu și de valorile credinței.
Când se spune „Hristos S-a Înălțat”
Salutul „Hristos S-a Înălțat!” se folosește în perioada sărbătorii Înălțării Domnului, care are loc la 40 de zile după Paște. Sărbătoarea este celebrată întotdeauna într-o zi de joi și amintește de momentul în care Iisus Hristos S-a înălțat la cer în fața ucenicilor Săi.
De obicei, credincioșii încep să folosească acest salut încă din seara de dinaintea sărbătorii, după slujba de Vecernie. Din acel moment, oamenii se salută între ei spunând „Hristos S-a Înălțat!”, iar răspunsul este „Adevărat S-A Înălțat!”.
Chiar dacă ziua principală este Joia Înălțării, salutul nu este folosit doar atunci. În multe zone din țară, oamenii continuă să îl spună și în zilele următoare, ca o continuare a bucuriei de după Paște. În biserici, în această perioadă se vorbesc și se cântă rugăciuni legate de Înălțarea Domnului. Deși salutul nu face parte oficial din slujbă, el a devenit o tradiție foarte cunoscută printre credincioși și este folosit atât în familie, cât și între prieteni sau cunoscuți.
În mod tradițional, formula „Hristos S-A Înălțat!” se spune până aproape de sărbătoarea Rusaliilor, cunoscută și ca Pogorârea Sfântului Duh. Practic, această perioadă păstrează atmosfera de sărbătoare începută la Paște și continuată prin Înălțare. În popor, sărbătoarea mai este cunoscută și sub numele de „Ispas” sau „Paștele Cailor”.
Până când se spune „Hristos S-a Înălțat”
Salutul „Hristos S-a Înălțat!” se folosește începând din ziua Înălțării Domnului și până înainte de sărbătoarea Rusaliilor. Mai exact, credincioșii spun aceste cuvinte timp de aproximativ 10 zile, după ce trece perioada în care se folosește salutul pascal „Hristos a Înviat!”.
În calendarul ortodox, Înălțarea Domnului este sărbătorită la 40 de zile după Paște, iar Rusaliile au loc la 50 de zile după Paște. Din acest motiv, salutul „Hristos S-a Înălțat!” este folosit între aceste două mari sărbători, conform Marturieathonita.com.
După Rusalii, această formulă nu mai este folosită, iar oamenii revin la salutul obișnuit. Practic, perioada dedicată sărbătorilor pascale se încheie odată cu Pogorârea Sfântului Duh. În tradiția populară și în viața de zi cu zi, mulți credincioși păstrează acest obicei până în sâmbăta de dinaintea Rusaliilor. În unele zone, oamenii spun salutul chiar și în ultimele ore înainte de marea sărbătoare de duminică.
Care este răspunsul corect și semnificația lui
Atunci când cineva spune „Hristos S-A Înălțat!”, răspunsul corect este „Adevărat S-A Înălțat!”. Această formulă este păstrată în tradiția ortodoxă și este folosită în perioada dintre Înălțarea Domnului și Rusalii. La fel ca salutul de Paște „Hristos a Înviat!”, aceste cuvinte nu sunt doar o simplă urare.
Ele exprimă credința creștină și bucuria legată de unul dintre cele mai importante momente din calendarul religios. Prin răspunsul „Adevărat S-A Înălțat!”, credincioșii confirmă că Înălțarea lui Hristos este un adevăr al credinței.
Practic, este o formă prin care oamenii își împărtășesc speranța și credința în viața veșnică, scrie Basilica.ro.
Legătura cu perioada dintre Paște și Rusalii
Salutul „Hristos S-A Înălțat!” face parte din perioada specială dintre Paște și Rusalii, una dintre cele mai importante din calendarul creștin. După cele 40 de zile în care credincioșii spun „Hristos a Înviat!”, urmează sărbătoarea Înălțării, care amintește de ridicarea lui Iisus la cer. În această perioadă, în biserici se păstrează atmosfera de sărbătoare începută la Paște. Rugăciunile și slujbele vorbesc despre speranță, lumină și apropierea de Dumnezeu.
După sărbătoarea Rusaliilor, salutul „Hristos S-A Înălțat!” nu mai este folosit, iar oamenii revin la saluturile obișnuite. Practic, Rusaliile încheie perioada marilor sărbători pascale. În tradiția populară există și credința că zilele dintre Înălțare și Rusalii sunt unele speciale, în care cerurile rămân deschise și rugăciunile sunt ascultate mai ușor.
Mesaje și urări potrivite de Înălțarea Domnului
În ziua Înălțării Domnului, mulți români trimit mesaje celor dragi, fie prin telefon, pe rețelele sociale sau în conversațiile de zi cu zi. De cele mai multe ori, urările sunt simple, calde și legate de semnificația religioasă a sărbătorii. Aceste mesaje sunt o continuare firească a salutului „Hristos S-A Înălțat!” și transmit gânduri bune, pace și speranță.
„Hristos S-A Înălțat! Să aveți parte de liniște, sănătate și bucurii alături de cei dragi.”
„Adevărat S-A Înălțat! Dumnezeu să vă ocrotească și să vă aducă pace în suflet.”
„Hristos S-A Înălțat! Fie ca această zi sfântă să vă aducă speranță, lumină și mult bine în familie.”
„Sărbătoarea Înălțării Domnului să vă umple casa de liniște, credință și iubire. Hristos S-A Înălțat!”
„Adevărat S-A Înălțat! Vă doresc o zi binecuvântată și multă sănătate.”
