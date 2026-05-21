6 iunie 2026 | Ziua Copilului în Alba: Concert de muzică clasică pentru copii și atelier interactiv la Alba Iulia. Acces GRATUIT

Ziua Copilului în Alba: Concert de muzică clasică pentru copii și atelier interactiv la Alba Iulia. Acces GRATUIT

Copiii din Alba Iulia și din localitățile apropiate sunt invitați sâmbătă, 6 iunie, la un eveniment Classic for Kids, organizat la Palatul Principilor Transilvaniei, într-o ediție specială dedicată Zilei Copilului.

Participarea este gratuită, accesul se face pe bază de înscriere online, iar concertul este recomandat copiilor cu vârste între 6 și 10 ani: https://kids.classicunlimited.ro/events/concert-classic-for-kids-2026-alba-iulia/.

Evenimentul este o experiență muzicală interactivă, în care cei mici vor descoperi muzica clasică prin povești, joc și imaginație. Pe lângă concert și atelier muzical, copiii se vor putea bucura și de activități recreative pregătite în curtea Palatului Principilor, într-o atmosferă ludică, dedicată Zilei Copilului.

Mozart la ferma bunicilor

Aventura muzicală Classic for Kids poartă titlul „Mozart at the Animals’ Farm” și propune o incursiune plină de joacă în universul muzicii clasice. Mozart și prietenii lui ajung în vacanță la ferma bunicilor, unde transformă obiecte obișnuite în instrumente muzicale: oale devenite tobe, porumb transformat în maracas și cutii de carton care prind viață asemenea unor chitare.

Programul muzical îmbină lucrări inspirate de W. A. Mozart cu piese contemporane create special pentru universul Classic for Kids de compozitorii contemporani Anamaria Meza, Șerban Marcu, Alexandru Murariu, Ciprian Gabriel Pop și Aurelian Băcan. Prin muzică și povești, copiii vor face cunoștință cu purceluși dolofani, șoricei poznași, iepurași săltăreți și măgăruși puși pe șotii.

„Ne dorim ca fiecare copil să descopere muzica într-un mod firesc și apropiat de lumea lui. Atunci când copiii pot asculta, experimenta și chiar crea sunete împreună cu noi, muzica devine o experiență vie și memorabilă. Ne distrăm de minune împreună și învățăm în același timp”, spune pianistul Bogdan Vaida, inițiatorul proiectului.

Pe lângă concert, evenimentul include și un atelier interactiv coordonat de compozitoarea Anamaria Meza, în cadrul căruia copiii vor explora ritmuri, sunete și instrumente inspirate din universul muzicii clasice și vor experimenta diferite moduri de a face muzică folosind diverse instrumente.

Despre Bogdan Vaida

Bogdan Vaida este pianist și fondator al proiectelor Classic Unlimited și Classic for Kids. În ultimii ani, a susținut concerte în spații neconvenționale din România și Europa și a dezvoltat proiecte care își propun să apropie muzica clasică de publicul larg, prin experiențe accesibile și interactive.

Prin sprijinul oferit de E.ON România, participarea la eveniment este gratuită pentru copii și familii.

Accesul se face pe bază de înscriere online, iar locurile sunt limitate: https://kids.classicunlimited.ro/events/concert-classic-for-kids-2026-alba-iulia/.

Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Cluj, Radio Itsy Bitsy, Radio Transilvania, EBS Radio, Observator Cultural, Scena9, Akordaj, România Pozitivă, Romania Tourism, Clujul Copiilor, I Like Cluj, Cluj4Ever.

Despre Classic for Kids

Classic for Kids este un proiect de educație muzicală pentru copii care își propune să faciliteze interacțiunea cu muzica clasică și cu muzica în general, ca o sursă de creativitate, inspirație și bucurie. Inițiativa constă în organizarea de concerte de pian și ateliere de muzică pentru copii din localități rurale sau din orașe mici din România.

Fratele mai mare, Classic Unlimited, este turneul național de pian în locuri speciale, început în anul 2017, care ajunge anual în spații neconvenționale din România: foste hale industriale, muzee, centre culturale, ateliere, librării, biserici sau foste exploatări miniere. Detalii despre Classic for Kids găsiți pe https://kids.classicunlimited.ro/, iar despre turneul național Classic Unlimited pe www.classicunlimited.ro, se arată într-un comunicat de presă transmis de Corina Brândușan, Communications & Content Strategist.

