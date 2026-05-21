21-23 mai 2026 | Informare meteo de vreme rea: Furtuni, ploi și vânt până sâmbătă seara

Meteorologii ANM au actualizat informarea meteo de vreme rea, valabilă în mai multe regiuni din România, în intervalul 21 mai, ora 10.00 – 23 mai, ora 21.00.

În intervalul menționat vor fi instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului.

În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și local în cele vestice și centrale. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…90 km/h.

