Ajutorul pentru energie ar putea crește la 100 de lei pe lună pentru consumatorii vulnerabili: Plafonarea prețului la gaze, menținută până în martie 2027
Ajutorul pentru energie ar putea crește la 100 de lei pe lună pentru consumatorii vulnerabili: Plafonarea prețului la gaze, menținută până în martie 2027
Guvernul condus de Luca Niculescu urmează să analizeze majorarea sprijinului acordat gospodăriilor vulnerabile pentru plata facturilor la energie, în paralel cu măsuri de reducere a cheltuielilor publice și de stimulare a investițiilor.
Anunțul a fost făcut de prim-vicepreședintele PSD, Bogdan Ivan, care a prezentat prioritățile social-democraților în noul Executiv, într-un interviu acordat vineri, 23 octombrie 2026 emisiunii „Apel Matinal” de la Radio România Actualități
Potrivit lui Bogdan Ivan, una dintre principalele preocupări ale noului guvern este protejarea consumatorilor cu venituri reduse în sezonul rece, în condițiile în care evoluția prețurilor pe piața energiei pune presiune asupra bugetelor familiilor și asupra activității companiilor.
Vouchere mai mari pentru plata facturilor la energie
Printre măsurile avute în vedere se numără majorarea voucherului destinat consumatorilor vulnerabili, care, potrivit declarațiilor lui Bogdan Ivan, a fost de 50 de lei până în această toamnă. Pentru gospodăriile eligibile, sprijinul ar urma să crească, astfel încât să reducă semnificativ costul lunar al electricității.
Ivan a precizat că sunt analizate măsuri pentru consumatorii cu venituri sub 3.500 de lei. În cazul unei gospodării cu un consum lunar de aproximativ 125-150 kWh și o factură de până la 300 de lei, obiectivul prezentat este obținerea unei reduceri de aproximativ 100 de lei.
Majorarea este, deocamdată, o măsură avută în vedere, iar valoarea finală și condițiile de acordare urmează să fie clarificate. Prin urmare, suma de 100 de lei nu trebuie considerată un ajutor deja aprobat sau acordat automat tuturor consumatorilor cu venituri reduse.
Plafonarea prețului la gaze, menținută până în martie 2027
O altă măsură invocată de fostul ministru al Energiei este plafonarea prețului gazelor naturale pentru consumatorii casnici până la 31 martie 2027. Potrivit lui Bogdan Ivan, această măsură ar trebui să ofere gospodăriilor mai multă predictibilitate în privința cheltuielilor de încălzire pe timpul iernii.
În același timp, social-democratul a atras atenția asupra creșterii prețurilor pe piața energiei electrice. Conform cifrelor prezentate de acesta, prețurile de pe piața pentru ziua următoare au crescut, în medie, cu aproximativ 74% în ultimele cinci luni, evoluție care ar putea influența costurile suportate de populație și de firme.
În opinia sa, ajutoarele acordate consumatorilor vulnerabili reprezintă doar o parte a soluției. Pe termen lung, reducerea facturilor ar trebui susținută prin creșterea capacităților de producție și stocare a energiei, astfel încât oferta să fie mai stabilă, iar presiunea asupra prețurilor să scadă.
sursa: Radio România Actualități
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Schimbări radicale pe cel mai aglomerat drum din județul vecin: Viteză redusă la 50 km/h și reorganizarea benzilor într-un punct negru al accidentelor
Schimbări radicale pe cel mai aglomerat drum din județul vecin: Viteză redusă la 50 km/h și reorganizarea benzilor într-un punct negru al accidentelor Șoferii care circulă pe DN1, între Cluj-Napoca și Turda, trebuie să fie atenți la noile modificări de trafic din zona Vâlcele, în apropiere de Hanul Europa. Autoritățile au demarat lucrări pentru reconfigurarea […]
Economist, despre indexarea pensiilor în 2027: ,,Programul de guvernare este o culegere de bune intenții. Pensionarii să nu se aștepte la o indexare mai mare de 3%. Și asta, dacă sunt bani”
Economist, despre indexarea pensiilor în 2027: ,,Programul de guvernare este „o culegere de bune intenții”. Pensionarii să nu se aștepte la o indexare mai mare de 3%. Și asta, dacă sunt bani” Economistul Adrian Negrescu este de părere că pensionarii nu ar trebui să se aștepte la o indexare a pensiilor mai mare de 3% […]
Cum va fi vremea în România până în 23 noiembrie 2026: Când va fi cel mai rece. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi vremea în România până în 23 noiembrie 2026: Când va fi cel mai rece. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Temperaturile vor coborî ușor sub valorile normale pentru începutul și mijlocul lunii noiembrie 2026 în România, în timp ce precipitațiile se vor încadra, în general, în limitele obișnuite pentru această perioadă. Potrivit estimărilor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Schimbări radicale pe cel mai aglomerat drum din județul vecin: Viteză redusă la 50 km/h și reorganizarea benzilor într-un punct negru al accidentelor
Schimbări radicale pe cel mai aglomerat drum din județul vecin: Viteză redusă la 50 km/h și reorganizarea benzilor într-un punct...
Ajutorul pentru energie ar putea crește la 100 de lei pe lună pentru consumatorii vulnerabili: Plafonarea prețului la gaze, menținută până în martie 2027
Ajutorul pentru energie ar putea crește la 100 de lei pe lună pentru consumatorii vulnerabili: Plafonarea prețului la gaze, menținută...
Știrea Zilei
Ștafeta Veteranilor Invictus 2026: Aiudeanul Levi Polgar duce pentru al zecelea an consecutiv ștafeta albastră de la Oradea la Carei
Ștafeta Veteranilor Invictus 2026: Aiudeanul Levi Polgar duce pentru al zecelea an consecutiv ștafeta albastră de la Oradea la Carei...
Foto | Rafila Stoenescu, 100 de ani de viață și istorie: Centenara din Vinerea păstrează vie moștenirea unui neam de seamă
Rafila Stoenescu, 100 de ani de viață și istorie: Centenara din Vinerea păstrează vie moștenirea unui neam de seamă Localnicii...
Curier Județean
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-25 octombrie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele din județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-25 octombrie 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele din județ În...
Foto | Ziua Armatei României 2026: Lecție de istorie și patriotism la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
Ziua Armatei României 2026: Lecție de istorie și patriotism la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Cu prilejul sărbătoririi...
Politică Administrație
Surse: Cine are cele mai mari șanse de a fi noul prefect de Alba din partea PSD
Surse: Cine are cele mai mari șanse de a fi noul prefect de Alba din partea PSD Schimbări importante se...
Foto | O nouă bază sportivă în construcție la Sebeș: „Este un proiect important pentru comunitatea noastră”
O nouă bază sportivă în construcție la Sebeș: „Este un proiect important pentru comunitatea noastră” Pe șantierul viitoarei baze sportive...
Opinii Comentarii
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice O demonstrație studențească pornită pe...
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...