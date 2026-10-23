Ajutorul pentru energie ar putea crește la 100 de lei pe lună pentru consumatorii vulnerabili: Plafonarea prețului la gaze, menținută până în martie 2027

Guvernul condus de Luca Niculescu urmează să analizeze majorarea sprijinului acordat gospodăriilor vulnerabile pentru plata facturilor la energie, în paralel cu măsuri de reducere a cheltuielilor publice și de stimulare a investițiilor.

Anunțul a fost făcut de prim-vicepreședintele PSD, Bogdan Ivan, care a prezentat prioritățile social-democraților în noul Executiv, într-un interviu acordat vineri, 23 octombrie 2026 emisiunii „Apel Matinal” de la Radio România Actualități

Potrivit lui Bogdan Ivan, una dintre principalele preocupări ale noului guvern este protejarea consumatorilor cu venituri reduse în sezonul rece, în condițiile în care evoluția prețurilor pe piața energiei pune presiune asupra bugetelor familiilor și asupra activității companiilor.

Vouchere mai mari pentru plata facturilor la energie

Printre măsurile avute în vedere se numără majorarea voucherului destinat consumatorilor vulnerabili, care, potrivit declarațiilor lui Bogdan Ivan, a fost de 50 de lei până în această toamnă. Pentru gospodăriile eligibile, sprijinul ar urma să crească, astfel încât să reducă semnificativ costul lunar al electricității.

Ivan a precizat că sunt analizate măsuri pentru consumatorii cu venituri sub 3.500 de lei. În cazul unei gospodării cu un consum lunar de aproximativ 125-150 kWh și o factură de până la 300 de lei, obiectivul prezentat este obținerea unei reduceri de aproximativ 100 de lei.

Majorarea este, deocamdată, o măsură avută în vedere, iar valoarea finală și condițiile de acordare urmează să fie clarificate. Prin urmare, suma de 100 de lei nu trebuie considerată un ajutor deja aprobat sau acordat automat tuturor consumatorilor cu venituri reduse.

Plafonarea prețului la gaze, menținută până în martie 2027

O altă măsură invocată de fostul ministru al Energiei este plafonarea prețului gazelor naturale pentru consumatorii casnici până la 31 martie 2027. Potrivit lui Bogdan Ivan, această măsură ar trebui să ofere gospodăriilor mai multă predictibilitate în privința cheltuielilor de încălzire pe timpul iernii.

În același timp, social-democratul a atras atenția asupra creșterii prețurilor pe piața energiei electrice. Conform cifrelor prezentate de acesta, prețurile de pe piața pentru ziua următoare au crescut, în medie, cu aproximativ 74% în ultimele cinci luni, evoluție care ar putea influența costurile suportate de populație și de firme.

În opinia sa, ajutoarele acordate consumatorilor vulnerabili reprezintă doar o parte a soluției. Pe termen lung, reducerea facturilor ar trebui susținută prin creșterea capacităților de producție și stocare a energiei, astfel încât oferta să fie mai stabilă, iar presiunea asupra prețurilor să scadă.

sursa: Radio România Actualități

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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