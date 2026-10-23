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Foto | Ziua Armatei României 2026: Lecție de istorie și patriotism la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Lucian Dărămuș

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Ziua Armatei României 2026: Lecție de istorie și patriotism la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei României, la data de 25 octombrie 2026, elevii claselor a XI-a au participat săptămâna aceasta la o activitate educativă, menită să le ofere oportunitatea de a înțelege semnificația acestei zile în istoria națională și rolul armatei în apărarea țării, dar și conștientizarea unor valorilor precum patriotism, curaj, onoare și solidaritate.

Petrecerea Divorțaților

Sub coordonarea profesorilor de istorie Dan Anca și Bogdan Avram, elevii au pregătit prezentări tematice care au urmărit evoluția armatei și contribuția acesteia de-a lungul timpului din perspectivă istorică, științifică și tehnologică.

Un moment important al prezentărilor a fost evocarea datei de 25 octombrie 1944, când trupele române au contribuit la eliberarea orașului Carei, dată la care este celebrată anual, Ziua Armatei României.

În cadrul activității a fost vizionat și un fragment din documentarul „România în Primul Război Mondial”, iar elevii caporal Gloria Rogalschi și Andrei Podaru și-au prezentat lucrările premiate în acest an cu Premiul I, respectiv Premiul II la Concursul național „Eroul meu de ieri și de azi”.

Concluziile la finalul activității au fost că Ziua Armatei României constituie un moment de evocare a evenimentelor importante din istoria națională și de prețuire a celor care și-au dedicat și își dedică viața apărării țării.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

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