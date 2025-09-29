Schimbări pentru cei care lucrează noaptea: Cum vor fi compensați angajații – proiect de lege
Schimbări importante pentru cei care lucrează noaptea: angajații își vor putea alege modul de compensare pentru orele suplimentare – proiect de lege
Un proiect de lege depus la Senat vine cu vești bune pentru angajați! Aceștia vor putea să își negocieze programul de lucru și concediul de odihnă direct cu angajatorul. Mai mult, pentru cei care lucrează noaptea se pregătesc modificări importante: vor putea alege cum să fie compensați pentru munca depusă.
Practic, proiectul prevede că decizia privind programul de muncă nu va mai fi exclusiv a companiei. Cei care fac ture de noapte vor putea opta fie pentru un spor de 25% din salariu, fie pentru reducerea programului cu o oră, după cum le convine. În plus, și programările pentru concedii vor putea fi modificate: angajații și angajatorii vor stabili împreună planul anual până la finalul anului, astfel încât activitatea firmei să nu fie afectată.
Dacă legea va fi adoptată, și sindicatele vor avea un rol mai activ: vor putea renegocia regulamentul intern al firmei ca să se potrivească mai bine cu nevoile reale ale angajaților.
Potrivit Digi24.ro, aceste schimbări ar putea aduce mai multă flexibilitate și transparență în programul de muncă și concedii.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cât costă mâncarea în România față de Spania, la principalele alimente: Țara noastră importă masiv – de la legume și fructe, până la carne de porc
Cât costă mâncarea în România față de Spania, la principalele alimente: Importăm masiv – de la legume și fructe, până la carne de porc Prețurile la alimentele de bază în România au crescut accelerat în ultimul an, chiar într-un ritm mai mare decât media europeană. În timp ce rata inflației în Uniunea Europeană a rămas […]
PENSII 2025 | Modificări la Pilonul II de pensii: Cine poate retrage toți banii. Proiectul a fost adoptat de Senat
PENSII 2025 | Modificări la Pilonul II de pensii: Cine poate retrage toți banii. Proiectul a fost adoptat de Senat Senatul a adoptat luni, 29 septembrie 2025, proiectul care schimbă regulile de retragere a banilor din fondurile de pensii private. Astfel, potrivit noilor reglementări, Comisia de buget-finanțe a introdus următoarea excepție: bolnavii de cancer vor […]
Examen de primire în avocatură 2025: Câți candidați din Baroul Alba au fost admiși. REZULTATE
Examen de primire în avocatură 2025: Câți candidați din Baroul Alba au fost admiși Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat, luni, 29 septembrie 2025, rezultatele obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cât costă mâncarea în România față de Spania, la principalele alimente: Țara noastră importă masiv – de la legume și fructe, până la carne de porc
Cât costă mâncarea în România față de Spania, la principalele alimente: Importăm masiv – de la legume și fructe, până...
Schimbări pentru cei care lucrează noaptea: Cum vor fi compensați angajații – proiect de lege
Schimbări importante pentru cei care lucrează noaptea: angajații își vor putea alege modul de compensare pentru orele suplimentare – proiect...
Știrea Zilei
VIDEO | Accident MORTAL pe DJ 109: Un vârstnic de 75 de ani a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina
Accident MORTAL pe DJ 109: Un vârstnic de 75 de ani a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina Un...
Video | Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă
Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă Cetățenii...
Curier Județean
UPDATE VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia: Un BMW și un Opel s-au ciocnit pe Calea Moților, zona Artipan
ACCIDENT în Alba Iulia: Un BMW și un Opel s-au ciocnit pe Calea Moților, zona Artipan Un accident rutier a...
Întâlnire de lucru la Albac, de Ziua Mondială a Turismului. Dezvoltarea turismului în Țara Moților și declararea satelor turistice specializate tematic în comună, printre subiectele discutate
Întâlnire de lucru la Albac, de Ziua Mondială a Turismului. Dezvoltarea turismului în Țara Moților și declararea satelor turistice specializate...
Politică Administrație
30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi
Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie Ședința publică...
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...
29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare
29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare Conform credinței populare, pe data de...