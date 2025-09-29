Schimbări pentru cei care lucrează noaptea: Cum vor fi compensați angajații – proiect de lege

Schimbări importante pentru cei care lucrează noaptea: angajații își vor putea alege modul de compensare pentru orele suplimentare – proiect de lege

Un proiect de lege depus la Senat vine cu vești bune pentru angajați! Aceștia vor putea să își negocieze programul de lucru și concediul de odihnă direct cu angajatorul. Mai mult, pentru cei care lucrează noaptea se pregătesc modificări importante: vor putea alege cum să fie compensați pentru munca depusă.

Practic, proiectul prevede că decizia privind programul de muncă nu va mai fi exclusiv a companiei. Cei care fac ture de noapte vor putea opta fie pentru un spor de 25% din salariu, fie pentru reducerea programului cu o oră, după cum le convine. În plus, și programările pentru concedii vor putea fi modificate: angajații și angajatorii vor stabili împreună planul anual până la finalul anului, astfel încât activitatea firmei să nu fie afectată.

Dacă legea va fi adoptată, și sindicatele vor avea un rol mai activ: vor putea renegocia regulamentul intern al firmei ca să se potrivească mai bine cu nevoile reale ale angajaților.

Potrivit Digi24.ro, aceste schimbări ar putea aduce mai multă flexibilitate și transparență în programul de muncă și concedii.

