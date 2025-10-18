Schimbări MAJORE în Codul Rutier: Amenzile nu mai vin prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz. Punctele de penalizare pentru opriri și parcări neregulamentare, eliminate

Amenzile în România pentru oprire sau parcare ilegală se vor da mai simplu și mai rapid. Potrivit unui proiect al Ministerului de Interne, nu va mai fi nevoie ca șoferul să fie prins la mașină, iar procesul verbal nu va mai fi trimis prin poștă. În locul lui, poliţiştii vor lipi un autocolant pe parbriz.

Sute de maşini sunt lăsate zilnic pe trotuar, pe prima bandă sau pe treceri de pietoni, pentru câteva minute sau câteva ore. Potrivit codului rutier, şoferii riscă amenzi de până la o mie de lei.

Procesul verbal clasic va fi înlocuit de unul autocolant, ca acesta, şi va fi lipit pe parbrizul maşinilor găsite parcate, staţionate ori oprite neregulamentar. Proprietarul maşinii va fi vizat din oficiu pentru contravenţie, însă dacă acesta comunică identitatea persoanei care a condus maşina, atunci sancţiunea va fi refăcută, potrivit observatornews.ro.

Punctele de penalizare pentru opriri și parcări neregulamentare, eliminate

Noul proiect elimină însă punctele de penalizare pentru opriri și parcări neregulamentare. Ministerul de Interne vrea și ca banii din amenzi să nu mai ajungă la administratia locală de unde provine soferul.

„Cu sprijinul Ministerului Finanțelor, sumele colectate se vor distribui, în cote procentuale, către Ministerul Educației, bugete locale, CNAIR și MAI” a explicat Secretarul de Stat – chestor general de poliţie Bogdan Despescu.

Doar 30% dintre români îşi plătesc amenzile de circulaţie

Mai exact, vor fi cumpărate sisteme inteligente de trafic şi vor fi finanţate proiecte pentru siguranță rutieră. Datele arată că doar 30% dintre români își plătesc amenzile de circulație.

„Nu plătesc românii amenzile pentru că pot să scape de lucrul acesta. A fost o încercare de a creşte rata de colectare prin mărirea termenului în care poţi plăti jumătate din minim de la 48 de ore la 2 săptămâni” a explicat fostul şef al Brigăzii Rutiere, Dan Jianu.

Autoritățile lucrează la un proiect prin care cei care nu achită în 90 de zile riscă să rămână fără permis. Ministerul de Interne a propus si introducerea de camere care măsoară viteza maşinilor care circulă între două puncte dar şi ca imaginile de pe camerele de supraveghere din orase să poată fi folosite pentru a amenda soferii care incalcă legea.

