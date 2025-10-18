Schimbări MAJORE în Codul Rutier: Amenzile nu mai vin prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz. Punctele de penalizare pentru opriri și parcări neregulamentare, eliminate
Schimbări MAJORE în Codul Rutier: Amenzile nu mai vin prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz. Punctele de penalizare pentru opriri și parcări neregulamentare, eliminate
Amenzile în România pentru oprire sau parcare ilegală se vor da mai simplu și mai rapid. Potrivit unui proiect al Ministerului de Interne, nu va mai fi nevoie ca șoferul să fie prins la mașină, iar procesul verbal nu va mai fi trimis prin poștă. În locul lui, poliţiştii vor lipi un autocolant pe parbriz.
Sute de maşini sunt lăsate zilnic pe trotuar, pe prima bandă sau pe treceri de pietoni, pentru câteva minute sau câteva ore. Potrivit codului rutier, şoferii riscă amenzi de până la o mie de lei.
Procesul verbal clasic va fi înlocuit de unul autocolant, ca acesta, şi va fi lipit pe parbrizul maşinilor găsite parcate, staţionate ori oprite neregulamentar. Proprietarul maşinii va fi vizat din oficiu pentru contravenţie, însă dacă acesta comunică identitatea persoanei care a condus maşina, atunci sancţiunea va fi refăcută, potrivit observatornews.ro.
Punctele de penalizare pentru opriri și parcări neregulamentare, eliminate
Noul proiect elimină însă punctele de penalizare pentru opriri și parcări neregulamentare. Ministerul de Interne vrea și ca banii din amenzi să nu mai ajungă la administratia locală de unde provine soferul.
„Cu sprijinul Ministerului Finanțelor, sumele colectate se vor distribui, în cote procentuale, către Ministerul Educației, bugete locale, CNAIR și MAI” a explicat Secretarul de Stat – chestor general de poliţie Bogdan Despescu.
Doar 30% dintre români îşi plătesc amenzile de circulaţie
Mai exact, vor fi cumpărate sisteme inteligente de trafic şi vor fi finanţate proiecte pentru siguranță rutieră. Datele arată că doar 30% dintre români își plătesc amenzile de circulație.
„Nu plătesc românii amenzile pentru că pot să scape de lucrul acesta. A fost o încercare de a creşte rata de colectare prin mărirea termenului în care poţi plăti jumătate din minim de la 48 de ore la 2 săptămâni” a explicat fostul şef al Brigăzii Rutiere, Dan Jianu.
Autoritățile lucrează la un proiect prin care cei care nu achită în 90 de zile riscă să rămână fără permis. Ministerul de Interne a propus si introducerea de camere care măsoară viteza maşinilor care circulă între două puncte dar şi ca imaginile de pe camerele de supraveghere din orase să poată fi folosite pentru a amenda soferii care incalcă legea.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO EUROSTAT | România rămâne în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie. Cum arată statisticile din luna septembrie
România rămâne în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie. Cum arată statisticile din luna septembrie România continuă să rămână țara cu cea mai mare rată de inflația din Uniunea Europeană, potrivit unor statistici publicate recent de către oficiul de statistică al Uniunii Europene. Rata anuală a inflației în zona euro a fost de 2,2% […]
Smishing: Mesajul scurt care poate avea consecințe mari. Avertismentul transmis de DNSC
Smishing: Mesajul scurt care poate avea consecințe mari. Avertismentul transmis de DNSC. La ce trebuie să fie atenți oamenii Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat un mesaj, pe o rețea de socializare, în care explică ceea ce este smishing-ul. Mai exact, mesaje primite care ascund tentative de furt de date. La fel ca și […]
18 Octombrie 1599- Bătălia de la Șelimbăr: Mihai Viteazul devine principele Transilvaniei. Deschide drumul spre Prima UNIRE a românilor
18 Octombrie 1599- Bătălia de la Șelimbăr: Mihai Viteazul devine principele Transilvaniei. Deschide drumul spre Prima UNIRE a românilor Pe 18 octombrie 1599 are loc bătălia de la Şelimbăr în cadrul căreia Mihai Viteazul, domn al Valahiei, înfrânge oastea transilvăneană în frunte cu Andrei Bahory. Mihai Viteazul intră în Alba Iulia, iar întreg teritoriul Transilvaniei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Schimbări MAJORE în Codul Rutier: Amenzile nu mai vin prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz. Punctele de penalizare pentru opriri și parcări neregulamentare, eliminate
Schimbări MAJORE în Codul Rutier: Amenzile nu mai vin prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz. Punctele de...
FOTO EUROSTAT | România rămâne în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie. Cum arată statisticile din luna septembrie
România rămâne în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie. Cum arată statisticile din luna septembrie România continuă să rămână...
Știrea Zilei
Accident GRAV pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Trafic BLOCAT după impactul dintre două mașini
Accident GRAV pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Trafic BLOCAT după impactul dintre două mașini Un accident GRAV a avut loc sâmbătă,...
Megainvestiție la UM Cugir: peste 50 de milioane de euro pentru creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de fabricație a muniției de tip NATO
Megainvestiție la UM Cugir: peste 50 de milioane de euro pentru creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de fabricație...
Curier Județean
ACCIDENT în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de curent și a avariat o țeavă de gaz pe Bulevardul Încoronării
ACCIDENT în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de curent și a avariat o țeavă de gaz pe...
18-19 octombrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
18-19 octombrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Politică Administrație
FOTO | Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier
Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier Primăria Livezile face demersuri...
Primăria Alba Iulia a găsit bani pentru STP și transportul public din muncipiu: Peste 5 milioane de lei urmează să fie alocați operatorului
Primăria Alba Iulia a găsit bani pentru STP și transportul public din muncipiu: Peste 5 milioane de lei urmează să...
Opinii Comentarii
18 Octombrie: Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Cel dintâi care a zugrăvit prima icoană a Maicii Domnului
18 Octombrie: Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Cel dintâi care a zugrăvit prima icoană a Maicii Domnului Ca și prime...
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele sale
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele...