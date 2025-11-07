Schimbări importante pentru liceele din țară! Ministrul Educației a făcut anunțul: ,,Putem să dăm sens real şcolii”
Schimbări importante pentru liceele din țară! Daniel David a făcut anunțul: ,,Putem să dăm sens real şcolii”
Programul Naţional pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învăţământul liceal de stat, particulare şi confesionale a fost lanat. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Astfel, directorii acestor licee vor putea propune noi modele de studiu şi inovaţii educaţionale.
Liceele de stat, particulare sau confesionale se pot înscrie în Programul Naţional până pe 5 ianuarie 2026. Condiţia este, însă, ca unităţile respective să funcţioneze la forma de învăţământ cu frecvenţă la zi, inclusiv cele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, clase cu studiu intensiv sau bilingv, unităţi care funcţionează în baza unor acorduri guvernamentale, unităţi de învăţământ liceal special şi cele care implementează diverse alternative educaţionale, transmite News.ro.
Potrivit Ministerului Educației, intervențiile-pilot pot fi adoptate şi adaptate pentru toate filierele, profilurile şi specializările/calificările profesionale existente în cadrul unei unităţi de învăţământ sau pentru o parte selectată a acestora, inclusiv o parte selectată a claselor cu acelaşi profil sau aceeaşi specializare/calificare profesională.
„Facem un pas important în zona de descentralizare în învăţământul preuniversitar şi sper să avem cât mai mulţi directori care să-şi dorească să facă pasul acesta, testând inovaţii educaţionale şi noi modele curriculare. Avem planuri-cadru noi deja aprobate, însă dăm şcolilor posibilitatea să inoveze şi să flexibilizeze mai mult oferta proprie, fiind parte din acest program. Avem nevoie să intrăm în logica «şcolii pentru copii», iar această pilotare este una dintre modalităţile prin care putem să dăm sens real şcolii, printr-o arhitectură curriculară care să răspundă particularităţilor copiilor pe care îi are şi să avem şcoli adaptate lumii acesteia, prin flexibilitatea pe care o poate oferi această pilotare”, declară ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David.
Programul, cu o durată maximă a intervențiilor-pilot de cinci ani, are ca scop testarea unui model inovator de curriculum național, structurat pe opțiuni orizontale echivalente, care urmăresc aceleași obiective la nivel liceal. În cadrul acestuia se vor susține mecanisme de testare, evaluare și pilotare a intervențiilor curriculare, precum și implementarea unor noi modele de management educațional descentralizat, mai arată sursa citată.
Ministerul Educației a precizat că perioada minimă de pilotare este de cinci ani, iar termenul limită pentru înscrierea liceelor selectate în program este 15 ianuarie 2026.
Toate propunerile trebuie să respecte drepturile elevilor înscriși în unitățile-pilot și prevederile Statutului elevului, incluzând accesul la educație, evaluare, transfer, participarea la examenele naționale și la alte forme de evaluare, subliniază Ministerul Educației.
