Schimbarea programei şcolare de liceu: Profesorii acuză că este „identică cu cea din 1978” și întoarcerea la manualele de acum 35 de ani
Este scandal în educaţie după ce oficialii ministerului au anunţat schimbarea programei şcolare de liceu. Cele mai mari controverse sunt legate de limba română. Mulţi profesori susţin că schimbările nu încurajează tinerii să citească, ci le recomandă autori greoi, în locul operelor mai noi, care i-ar putea captiva.
Elevii care intră toamna viitoare în clasa a noua vor fi primii care vor experimenta materia updatată de Ministerul Educaţiei. Programa de la limba română e cea mai controversată în acest moment. Printre autorii recomandaţi apar Dinicu Golescu, Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi, Dimitrie Bolintineanu, Niccolò Machiavelli, Montesquieu, Molière şi Balzac.
„70-80% din conţinuturi sunt dedicate literaturii. Sunt preluări din alte sisteme de învăţământ europene – Franţa, Spania, Germania […] care apelează şi ele la o perspectivă diacronică în predarea literaturii […] prezentată ca o poveste, ca o călătorie în timp” a explicat decanul Facultăţii de Litere, Oana Fotache.
Ce spun profesorii despre reformă
Profesorii spun că reforma înseamnă de fapt întoarcerea la manualele de acum 35 de ani.
„Se va distruge tot ce a fost bun construit. În primul rând, interesul copiilor pentru lectură! În momentul de faţă, să îl pui pe copil în faţa unui text de Neculce […] nu va înţelege termenii, îi va fi greu, nu va putea să citească mai mult de un fragmenţel!” a explicat profesoara de limba română Ionela Neagoe.
Pentru copiii de nivel mediu, operele vor fi şi mai dificil de înţeles.
Pentru o profesoară de istorie de care Ministerul a uitat, instituţia şi-a cerut scuze public, dar în grupul de română un alt cadru didactic a anunţat că renunţă la funcţie din cauza acestor noi idei.
Programa la matematică, identică cu „cea din 1978”
La matematică, o profesoară scrie pe Facebook că programa din clasa a XII-a e identică cu cea din 1978. Specializarea profilului este însă mult mai clară.
„Pe trunchi comun, matematica se duce mult către aplicaţii practice […] la ce mă ajută integralele, la ce mă ajută logaritmii?!” a explicat specialistul în educaţie Gabriela Bârtic.
„O tendinţă de proces mai degrabă conservatoare decât inovatoare. Am primit deja semnale despre diverse discipline despre care profesionişti ai domeniului acuză un anume tip de […] reticenţă în a introduce în conţinuturi teme, subiecte deschise” a spus specialistul în educaţie Marian Staş.
Elevii vin cu alte cereri pentru Ministerul Educaţiei
Dincolo de dezbaterea specialiştilor, elevii au alte dorinţe.
„Ar trebui aprofundate mai mult domeniile care contează în acest moment, de exemplu inteligenţa artificială, ar trebui pus un accent mai mare şi pe dezvoltarea copilului în mediul extraşcolar” şi-a dat cu părerea Maria, o elevă.
După aprobarea programelor şcolare, urmează elaborarea manualelor şi formarea profesorilor pentru implementarea acestora.
